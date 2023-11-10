Смертельное ДТП произошло под Новосибирском

В Новосибирском районе произошло смертельное ДТП с опрокидыванием авто. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

Вчера, 9 ноября, 19-летний водитель Лады Гранты, ехал со стороны села Ярково в сторону Новосибирска, врезался в бетонное ограждение, после чего машина вылетела с дороги и опрокинулась въехав в дерево.

— В результате ДТП пассажир — мужчина на вид 25-30 лет — скончался на месте ДТП, водитель с различными травмами госпитализирован, — говорится в сообщении.

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее редакция сообщала о том, что Жигули разорвало пополам после удара в столб на трассе под Новосибирском.