Новосибирец попал в больницу с многочисленными травмами после конфликта со знакомым

После конфликта со знакомым в больницу попал 41-летний житель города Новосибирска. Врачи диагностировали у него многочисленные травмы.

В ходе оперативно — розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции № 9 «Первомайский» УМВД России по городу Новосибирску был задержан 43-летний подозреваемый в совершении преступления.

— Между мужчинами произошла ссора из-за общей знакомой, в результате чего, фигурант причинил телесные повреждения потерпевшему, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее редакция сообщала, что напавшую с ножом на сожителя женщину задержали в Новосибирске.