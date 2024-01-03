Напавшую с ножом на сожителя женщину задержали в Новосибирске

Жительница Новосибирска решила семейный конфликт с помощью ножа, напав на своего гражданского мужа.

Семейная драма разыгралась 2 января в доме на улице Танкистов. По информации ГУ МВД по Новосибирской области, поссорившись с сожителем, 48-летняя женщина вонзила ему нож в живот. С колото-резаной раной 32-летний пострадавший был доставлен в медучреждение.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции №7 «Ленинский» задержали подозреваемую в совершении преступления — ранее не судимую 48-летнюю женщину. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили в региональном ГУ МВД.

Сибирячке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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