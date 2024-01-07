Пожарный извещатель спас жизнь пожилой женщине в Новосибирской области

В одном из частных домов в поселке Степной Новосибирской области 7 января 2024 года замкнуло розетку. Сигнал автономного пожарного извещателя спас жизнь 84-летней хозяйке дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— На едкий дым сработал пожарный извещатель. Прибор передал сигнал в Единую диспетчерскую службу, — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что спасатели МЧС прибыли на место пожара через несколько минут после поступления сигнала. Прибывшие на место пожарные эвакуировали хозяйку, которая не может самостоятельно передвигаться и потушили возгорание.

Ранее редакция сообщала, что прохожий спас из горящего дома четверых подростков в Новосибирске.