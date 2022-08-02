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Новосибирец стал призёром регионального чемпионата конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

  • 02/08/2022, 17:48
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Новосибирец стал призёром регионального чемпионата конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»
Участники чемпионата разработали классификатор для автоматического определения категории запроса по тексту сообщения, оставленному на сайте Администрации Курской области.

В Курской области подвели итоги четвертого регионального чемпионата конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Иван Савкин из Новосибирской области занял четвертое место и вошел в топ-15 участников.

Участники чемпионата разработали классификатор для автоматического определения категории запроса по тексту сообщения, оставленному на сайте Администрации Курской области. Применение алгоритма ускорит ответы на обращения жителей, так как существенно сократится время на предобработку и маршрутизацию обращений. Всего по итогам чемпионата было создано 1249 решений.

По итогам чемпионата 15 сильнейших участников получили ценный приз — туристическую поездку в один из регионов России в рамках программы «Больше, чем путешествие» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»: создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.

Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия – страна возможностей»

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Рубрики : Общество

Регионы: Россия

Теги : победитель конкурс искусственный интеллект


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