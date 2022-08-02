В Минтрансе обозначили приоритеты программы БКАД на ближайшие годы

В ближайшие годы Минтранс региона в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» основные усилия направит на ремонт дорог, входящих в опорную сеть. В настоящее время в региональном правительстве уже приступили к реализации этой задачи. Об этом глава Минтранса Анатолий Костылевский сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвящtнной промежуточным проектам и актуальным задачам при реализации нацпроекта.

Дорожники обратились за помощью к муниципалитетам Задача следующей пятилетки — это формирование опорной сети, — рассказывает министр. — К 2027 году нам надо привести в нормативное состояние 85% опорной сети. Под этот пятилетний план заказчики должны разработать проектно-сметную документацию, чтобы своевременно проводить конкурсные процедуры. Это позволит подрядчикам заранее закупать материалы не в высокий строительный сезон, когда ценники выше, и постараться завозить их в зимний период, чтобы не разрушать дорожное покрытие.

Среди объектов, выделенных в опорную сеть и подлежащих приведению в нормативный вид, в министерстве обозначают дороги К-19 на Ленинск-Кузнецкий и К-17 — «Ордынка – Карасук» с выходом на Павлодар, дорогу между Татарском и Карасуком с выходом на границу с Алтайским краем, маршрут «Кирза – Камень-на-Оби» и подъезд к Барабинску, плюс по умолчанию под проект подпадают все федеральные дороги Новосибирской области.

— Кроме того, ранее, мы, ремонтируя подъезды к селам и деревням, асфальтобетон оставляли на потом, — рассказывает Анатолий Костылевский. — В итоге участок за кольцом между Ордынским и Кочковским районом практически рухнул в этом году, доказав, что нельзя межремонтные сроки превышать. В этом году мы на этом направлении ремонтируем более 80 км. В следующие годы будем продолжать.

— Решение, которое одобрил президент, — расширение на первом этапе до четырех полос трассы «Омск – Новосибирск – Иркутск – Чита», выход на Алтай и Горно-Алтайск к границе Монголии. По мере формирования грузопотока трасса будет расширяться, — говорил, в частности, зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. — Мы никогда еще не строили таких транспортных коридоров — по 7 тысяч км. Я бы попросил губернаторов серьезно отнестись к этому вопросу и увязать эти планы с развитием региональных и муниципальных дорог.

Напомним, что на федеральном уровне в настоящее время Новосибирская область рассматривается как мультимодальный транспортный хаб в соответствии с программой дорожного строительства РФ. Об этом в ходе Международного Сибирского транспортного форума в конце июня заявляли федеральные чиновники.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал на территории Новосибирской области в 2017 году. Срок его окончания — 2030 год. За период с начала реализации проекта отремонтированы около тысячи километров дорог, обустроены более 100 тысяч п. м ограждений, более 10 тысяч дорожных знаков, порядка 20 км линий освещения и около 100 новых светофоров. На эти цели были направлены 35 млрд рублей.

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