Новосибирец в маске и с отверткой напугал беременную женщину с маленьким ребенком

Днём 4 октября Вероника возвращалась с прогулки с пятилетним сыном. Подойдя к дому на ул. Тюленина, 20/1, она заметила у подъезда парня, который был в медицинской маске.

— Живём мы на первом этаже. Я стала открывать дверь и обернулась. Увидела, что этот странный незнакомец шел прямо на нас. Я быстро толкнула сына вперед и в долю секунды захлопнула перед мужчиной дверь, успела закрыть на один оборот, — поделилась с КП-Новосибирск Вероника.

В глазок она увидела, что парень стоял впритык к их двери. Но, когда он понял, что дверь закрыта, то агрессивно ее пнул.

При этом сын Вероники удивил ее своим наблюдением:

— Он сказал мне: «Мама, у него в руках была отвертка! Он шел с ней на нас!». Я сперва не поверила, думала, может, ребёнку со страху показалось. Но потом оказалось, что сын был прав.

Женщина позвонила в полицию, описала ситуацию и получила ответ, что, так как версий у нее нет, кто бы это мог быть, а незнакомец был в маске, то его не найдут. Поэтому ей самой необходимо найти запись с камер, а уже потом с ней прийти в отдел и написать заявление.

Однако найти незнакомца оказалось не так уж сложно. Пока муж Вероники спешил домой после тревожного звонка супруги, парень все это время находился рядом с домом.

— Супруг сам вызвал полицию. Они прибыли на место и задержали этого парня, — добавила собеседница издания. — Вечером нам позвонили из полиции и заверили, что этого парня отправили в психиатрическую больницу. А нам сказали ожидать. Мол, вызовут на допрос. Но прошло уже несколько дней, звонков не было.

В ГУ МВД по Новосибирской области редакции издания сообщили, что заявление по данному факту зарегистрировано. На месте работали сотрудники полиции. Они проводят проверку случившегося.

*Имя девушки изменено