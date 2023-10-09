Форум «Строим Будущее — Сибирь» получил высокую оценку и станет ежегодным

4 октября в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоялся первый Сибирский форум девелоперов и риелторов «Строим Будущее — Сибирь». Форум стал громким событием для сибирских профессионалов рынка недвижимости, собрав около 400 девелоперов, риелторов и экспертов из Москвы, Новосибирска, Кемерова, Красноярска, Томска, Омска и Барнаула.

Организаторами форума выступили агентство бизнес-событий «ВМЕСТЕ! Event Group», бизнес-журнал Status и ГК «Выбери Радио».

Партнеры мероприятия: группа «Эталон», группа ВОЛНА development, Новосибирское областное отделение «ОПОРА РОССИИ», ПАО Сбербанк, Росреестр, Россельхозбанк, ГК «Метр», Freedom.

Спикерами форума стали ведущие специалисты в области девелоперских продуктов, комплексного развития территорий, продаж и сервиса в сфере недвижимости из Москвы, Новосибирска, Дубая.

Участникам были представлены ключевые тренды отрасли, а также наиболее успешные кейсы на рынке жилья, информация о новых технологиях в бизнес-процессах, а также презентованы партнёрские программы от крупнейших федеральных застройщиков и агентств недвижимости. На выставке новостроек гости форума могли познакомиться с лучшими новосибирскими проектами и заключить сделки на специальных условиях.

Живой интерес участников вызвали выступления Елены Князевой о комплексном развитии территорий, Сергея Разуваева о ведущих трендах отрасли, Романа Клёнова о партнерских продажах и стратегиях взаимодействия, Ивана Черемных об эффективных инструментах риелтора, Данила Солошенко о переходе девелоперов к комплексному решению задач с недвижимостью, Татьяны Ващенко об эффективных стратегиях инвесторов, Олега Торбосова о субагентских программах для региональных партнеров девелоперов. При этом общение спикеров с аудиторией не было односторонним — участники и эксперты форума обсуждали актуальные вопросы отрасли в формате панельных дискуссий. Благодаря профессиональной модерации обозревателя Business FM Валерии Мозгановой обсуждения прошли динамично и непринужденно.

Форум прошёл с большим успехом, дав возможность участникам на практике познакомиться с лучшими кейсами и новыми стратегиями на рынке недвижимости. Участники отметили практическую нацеленность программы форума, актуальность информации о законодательных изменениях и новых технологиях в бизнес-процессах современного рынка недвижимости, а также продуманность форматов обмена мнениями.

«Мы хотим сделать наш форум регулярным, максимально качественным и эффективным мероприятием — лучшим бизнес-событием в деловом календаре Сибири», — рассказывает Леонид Заворин, сопродюсер проекта, управляющий партнер компании «ВМЕСТЕ! Event Group», регионального представителя Национальной ассоциации организаторов мероприятий в СФО. «Нам крайне важно было понять ожидания аудитории и полученные впечатления. С этой целью мы провели выборочные опросы участников до мероприятия и замеры NPS (индекса потребительской лояльности) после него. Результат ошеломляющий — практически все респонденты дали форуму высокую оценку и выразили желание посетить наш форум вновь».

По мнению бизнес-консультанта, сооснователя и управляющего партнера консалтинговой компании «Манн, Черемных и партнеры» Ивана Черемных, полезность форума очевидна: привлечено «…большое количество действительно активных участников рынка. В нем очень хорошая организация и хорошие спикеры. Здесь разные мнения, которые обогащают, очень много ценной информации и контактов».

Уникальные возможности форума отметил и директор консалтингового агентства GMK Сергей Разуваев, подчеркнув, что «общение на форуме дает возможность выйти из оперативки, поднять голову, чтобы дальше и шире видеть, а не только решать свои текущие вопросы».

Данил Солошенко, основатель УК ESSENT, считает, что форум — это активная коммуникация рынка и его представителей.

«Это всегда насыщенная история, хорошие кейсы. А Сибирский форум, в Новосибирске, примечателен тем, что здесь столица региона, свой внутренний сибирский рынок. Ценность его — в коммуникации, в выходе из рутины, сверке с коллегами, это понимание, где ты находишься сегодня и где будешь находится завтра».

Учитывая большую заинтересованность собравшихся в подобном формате общения, организаторы планируют сделать форум ежегодным.