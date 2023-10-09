Медсестра, сделавшая снимок обнаженной пациентки, объяснила свой поступок

Медсестра, сделавшая снимок обнаженной пациентки, попыталась объяснить своей поступок ревнивым экс-мужем. Об этом она сообщила КП-Новосибирск.

По ее словам, мужчина взломал ее страницу в соцсетях и выставил фотографии от ее лица.

— Эта фотография сделана даже не помню сколько лет назад. Но в то время мы еще жили с мужем, он очень сильно меня ревновал. Скорее всего, фото было сделано в качестве подтверждения, что я нахожусь на работе, с тяжелым пациентом. Видимо, у него это фото сохранилось, — рассказала та.

Экс-медсестра решила написать заявление в полицию на своего бывшего супруга.

Напомним, что на минувшей неделе в новосибирском перинатальном центре разгорелся скандал из-за появления в сети интернет фото с селфи медсестры на фоне обнаженной пациентки в реанимации роддома. Как пояснил изданию главный врач Новосибирского городского клинического перинатального центра Иван Поздняков, данная медсестра уже дано не работает в центре. Уволилась по собственному желанию.

По мнению юристов, пациентка может обратиться с иском в суд на медсестру и больницу.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-оператор Славы Марлоу требует выплатить ему 2 млн рублей за клипы с Моргенштерном* (*Внесен Минюстом в реестр иноагентов).