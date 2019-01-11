Новосибирск делится «цифровыми» кадрами

2018 год в новосибирской ИТ-сфере получился достаточно богатым на кадровые перестановки. Одним из ключевых трендов остаются переходы в крупные федеральные компании — причем на самые высокие должности. Новосибирск по-прежнему остается для Москвы и других регионов кузницей ИТ-кадров.

Лучший отдых — смена деятельности

Первым в 2018 году переходом в ИТ-сфере Новосибирска стал уход Алексея Юсупова в январе с поста директора по маркетингу и PRкрупного сибирского цифрового ритейлера e2e4 (до ребрендинга — ООО «Открытые технологии»). Алексей проработал в компании почти пять лет и за это время создал департамент маркетинга практически с нуля, а еще запустил подразделение разработчиков и девелоперов, которое сейчас выпускает продукты под собственным брендом. Новым местом работы Алексея Юсупова стала студия ООО «МартДизайн», где он занял должность исполнительного директора. Кстати, через несколько месяцев студия тоже провела ребрендинг и сейчас позиционирует себя как брендинговое агентство ООО «Март».

Примерно в это же время стало известно об отставке руководителя B2B направления ООО «Сибирские сети» Ивана Мачульского.

Также в январе о своей отставке объявила руководитель группы по работе с заказчиками в Сибири и на Дальнем Востоке компании IBM Анастасия Близнюк. На своей странице в FacebookАнастасия отметила, что не просто уходит из IBM, где работала с 2011 года, но и из сферы ИТ в целом, которой она отдала 21 год: ранее Близнюк руководила региональным представительством SunMicrosystems, вошедшим сейчас в состав Oracle.

Не совсем обычное поглощение

Перестановками кадров отметились в 2018 году и федеральные операторы. Главными «центрами кадрового притяжения» стали крупнейшие из «проводников», а именно ПАО «Ростелеком» и ЗАО «ЭР-Телеком». Дополнительный вес «ЭР-Телекому» в Новосибирске придает покупка в начале 2017 года крупнейшего локального провайдера ООО «Новотелеком», хотя на тот момент «ЭР-Телеком» уже работал в городе под брендом «Дом.ru».

Если бы этого не было, вероятнее всего, ситуация пошла бы по типичному сценарию сделок слияния и поглощения: смена руководства поглощаемой компании, ее интеграция в материнскую организацию — и меньше чем через год бывший «Электронный город» (торговая марка «Новотелекома») работал бы уже под именем, например, «Дом.ru Новосибирск». Но, как мы можем видеть, все пошло совсем не так. «Новотелеком» не только сохранил бренд, команду и абонентскую базу — они включили в свой состав новосибирский филиал «ЭР-Телекома».

И это не могло не повлиять на кадровые перестановки. Часть руководителей новосибирского «ЭР-Телекома» переместилась в «Новотелеком». Руководитель B2Bнаправления Александра Лещева в феврале перешла на аналогичную должность в екатеринбургский филиал «Ростелекома». Решение не стало удивительным для участников рынка — главой уральского филиала «Ростелекома», непосредственным руководителем Лещевой стал Сергей Гусев, также сменивший «Эр-Телеком» на РТ.

Перед уходом из компании Александра Лещева некоторое время исполняла обязанности руководителя новосибирского филиала «ЭР-Телекома». Ее предшественник Дмитрий Мартазов сейчас занимается развитием филиальной сети кемеровского провайдера ООО «Русский Медведь».

А в Новосибирске объединенной компанией стал руководить гендиректор «Новотелекома» Олег Игнатенко, который в конце 2018 года переехал в головной офис «ЭР-Телекома» в Перми. Сейчас он занимается стратегией развития всей материнской компании. Новым руководителем «Электронного города» назначен Алексей Линков, ранее занимавший пост исполнительного директора.

Кто-то уходит, кто-то возвращается, а кто-то остается

В октябре со своей должности ушел главный финансист сибирского филиала «Ростелекома» Алексей Парфенов, хотя, как уточнили в пресс-службе РТ, речь идет не об уходе из компании, а о переходе в другое подразделение. Его место заняла Елена Ильиных, чей приход в «Ростелеком» можно с чистой совестью назвать возвращением. Ранее Елена занималась аудиторскими проверками ряда операторов связи, в том числе «Ростелекома» — то есть с телеком-отраслью и конкретно ее финансовой стороной она знакома достаточно хорошо.

Еще одним «долгожителем» отрасли, сменившим место работы в 2018 году, стал коммерческий директор Tele2 «Сибирь» Алексей Ядрышников. Его преемник приехал из Омска, где позиции Tele2 на фоне коллег по рынку достаточно крепки — им стал руководитель коммерческой дирекции омского филиала Максим Соловьев, в августе переехавший на работу в Новосибирск.

Наконец, еще одним назначением, которое в этот раз не сопровождалось отставкой, произошло в АО «ТрансТелеКом». Руководитель «ТТК Западная Сибирь» (ЗАО «Зап-СибТранстелеком») Алексей Ноздрин стал советником по коммерческой деятельности президента ТТК Романа Кравцова, то есть фактически стал руководить всем B2Cблоком. Многим тогда казалось, что Алексей уедет работать в Москву, тем более что сам Кравцов тоже вышел из «сибирской кузницы кадров» — до 2016 года он возглавлял сибирский филиал «Ростелекома». Но до конца 2018 года Алексей Ноздрин сохранял прежнюю должность и покидать ее не собирается.

Фото: Юлия Данилова