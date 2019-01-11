Шопинг, еда на дом, кино, онлайн-игры, обучение

В праздники многие жители Сибири не тратили время на приготовление еды, а заказывали её онлайн. В среднем за раз они платили за еду с доставкой 990 рублей, сообщили в пресс-службе компании Яндекс.Кассы. Средний платёж сибиряков за музыку и кино в интернете составил 1030 рублей, за игры — 460 рублей, за билеты на концерты, в кино, театры и музеи — 1020 рублей.

Не все сибиряки тратили деньги на развлечения. Средний чек пользователей из Сибирского региона за обучающие онлайн-курсы составил 2310 рублей.

Кроме того, в праздники многие планировали будущие путешествия — средние платежи за билеты на самолёты и поезда составили 7900 и 1170 рублей соответственно.

В праздничные каникулы жители Сибири активно занимались онлайн-шопингом. В топ-5 популярных товаров, которые они заказывали через интернет, вошли одежда, обувь и аксессуары (средний чек — 1500 рублей), книги (410 рублей), косметика и парфюмерия (3360 рублей), товары для хобби (2200 рублей), товары для дома (4110 рублей).

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