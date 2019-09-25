«Новосибирск — это гораздо больше, чем вмещает в себя зал им. Каца»

— Я шел на выборы с программой. Она более конкретна, чем в прошлый избирательный период, опиралась на опыт, понимание задач, которые надо решить, прежде всего, в интересах жителей — развитие инфраструктуры, социальной сферы, комфортной среды, создание условий для того, чтобы исчезли очень многие проблемы, существующие в городе, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на инаугурации. — У нас сложился «костяк», команда. Мы вместе многого достигли. В частности, имею в виду своих заместителей, руководителей департаментов, которые весьма успешно работают и справляются со своими обязанностями. Кто не хотел работать, двинулся своим путем. А кто прошел этот путь вместе — тех не планирую менять. Предполагаю какие-то небольшие структурные изменения. Возможна небольшая рокировка полномочий, связанная с эффективностью работы. Кадровая стабильность — это основа. Коллектив состоялся. Он создавался не один год.

Политики, политологи и бизнесмены рассказали, чего они ждут от новой пятилетки главы города.

Сергей Меняйло, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе:

— Люди ждут изменений в благоустройстве, в решении социальных проблем. Новосибирцы справедливо рассчитывают закончить истории незавершенного строительства. Рассчитывают на существенные изменения в решении проблем точечной застройки, содействие в развитии предпринимательской деятельности. Необходимо готовиться к событиям общероссийского и международного уровня — 70-й годовщине Великой Победы и чемпионату мира по хоккею. За последние несколько лет наработан определенный опыт в реализации программ и проектов. Продолжаются программы «Демография», «Безопасные и качественные дороги», «Формирование комфортной городской среды» и многие другие. Опыт и ответственный подход помогут нам их реализовать.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

— Предлагаю и единомышленникам, и оппонентам рассматривать эту победу (Анатолия Локтя на выборах. — Ред.) не как политическую. Это нечто большее и важное. Это подтверждение со стороны жителей Новосибирска поддержки нашей команды, поддержки амбициозным планам и проектам, направленным на развитие Новосибирска и Новосибирской области. Развитие региона невозможно без развития Новосибирска. Политические амбиции вторичны на фоне решения стратегических и текущих жизненно важных городских задач. Нам действительно предстоит реализация очень амбициозных проектов и программ — как городских, так и совместных с областью.

Новосибирск — третий город страны, первый муниципалитет. Наша задача — укрепить и преумножить этот статус. Но при реализации крупных задач и проектов нельзя забывать насущные текущие проблемы и вопросы.

Да, мы прошли электоральный период, но начинается этап более тяжелый. Могу отметить, что мэру и команде есть, на что опереться — на новосибирцев. Даже критикуя свой родной город за какие-то проблемы и недостатки, жители им гордятся. И второе — мэр может опереться на меня, получить мою поддержку. Готов вместе с ним и членами его команды продолжить реализацию планов и программ.

Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания Новосибирской области:

— Если каждым из кандидатов (В мэры Новосибирска. — Ред.) движет обеспокоенность за развитие города, необходима консолидация, объединение, умение слышать и договариваться, понимание того, что реализация масштабных проектов зависит от умения работать вместе, несмотря на политические амбиции и предпочтения. Уверен, что эти задачи можно считать итогом не только прошедшей кампании, но и важным итогом через пять лет. Руководители области и города предпочли согласованное и поступательное движение вперед.

Дмитрий Асанцев, председатель горсовета Новосибирска:

— Выражаю надежду, что, опираясь на оказанное новосибирцами высокое доверие, мэр будет последовательно решать задачи, направленные на динамичное развитие города, повышение его инвестиционной привлекательности. Необходимым условием для движения вперед является реализация намеченных планов, способность быстро отвлекаться на самые злободневные проблемы, которые ставят общество и обстоятельства жизни. Пусть эта цель будет достигнута.

Николай Тямин, председатель комиссии горсовета по социальной политике («Единая Россия»):

— Ничего не поменяется (к сожалению журналистов, которые ждут чего-то жареного). Единственно, будет обострение внимания в связи с выборами в Законодательное собрание и горсовет в 2020 году. Имею в виду вопросы бюджета, исполнения наказов избирателей. К несчастью, исполнение наказов по городу оставляет желать лучшего. Здесь, скорее всего, со стороны депутатов будет обостренное чувство относительно их исполнения. Надеюсь, что ситуация улучшится. Наказы — это, прежде всего, роль и место общественного самоуправления.

Сергей Сухоруков, депутат горсовета (КПРФ):

— Взаимоотношения мэрии с депутатами только крепнут с каждым днем. Последние выборы и консолидация вокруг единого кандидата показали, что депутаты в большей степени настроены на конструктивную работу, нежели на какие-то политические конфликты. Это дает результаты в виде конкретных законченных проектов на округах, в благоустройстве, строительстве. У нас все хорошо, и с каждым годом ситуация будет только улучшаться, особенно на протяжении нового срока мэра. Депутаты (за небольшим исключением некоторых личностей, каких единицы, их можно пересчитать по пальцам) поняли, что кроме Локтя нет никого (Из достойных кандидатов. — Ред.). Еще раз повторюсь, все, что сделано депутатами на округах, — это совместная работа депутатов и мэрии. У нас нет разделения: это сделано депутатами, это — мэрией. Все — совместно.

Александр Козлов, руководитель областной Федерации профсоюзов, депутат заксобрания (КПРФ):

— Какие у нашей Федерации профсоюзов были отношения с мэрией, такие и будут. Это трехсторонние взаимоотношения власти, в данном случае — муниципалитета, профсоюза и работодателей. Между ними заключается территориальное соглашение о защите законных прав и интересов человека труда. Что касается заксобрания, то оно не может выстраивать свою политику без городского совета и мэрии. Взаимодействие зиждется на том, что мы считаем — когда развивается город Новосибирск, развивается и Новосибирская область. И наоборот. Задачи наши совпадают — как органа законодательной власти области, так мэрии и горсовета Новосибирска. Губернатор и мэр нашли точки соприкосновения, и та политика, которую они проводят, показывает положительный результат по строительству дорог, по решению вопросов, к примеру, обманутых дольщиков и других вопросов социального характера. Потому считаю, это взаимодействие должно усилить в дальнейшем роль законодательной и исполнительной власти. Этого можно добиться решением конкретных вопросов по конкретным направлениям. Например, строительство метро, вопросы социального характера — строительство школ, детсадов, больниц. Что касается того же здравоохранения, то сегодня город лишен возможности влиять на решение проблем. Но опять же — землю выделяет он. Мы сегодня говорим о строительстве как минимум семи поликлиник. Вопрос пока не сдвигается. Вот сейчас какие задают вопросы? Почему здравоохранение работает не лучшим образом? Почему невозможно попасть на прием к узкому специалисту? А мэр эти вопросы решить не может — не его полномочия. Потому, подчеркну, нужно усилить взаимодействие, чтобы человек мог в городе получать качественную медицинскую помощь.

Леонид Рыбин, депутат горсовета (ЛДПР):

— Я ожидаю развития, чтобы не стоять на коленях перед «областниками» — верните НДФЛ. Тогда станет больше социальных программ. Надежды хорошие, но надо учесть ошибки предыдущих лет. Очень внимательно надо смотреть за ситуацией с тарифами. Что касается динамичного развития, ставшего основным лозунгом мэра в избирательной кампании, то оно связано с 2023 годом, когда у нас будет проходить чемпионат мира по хоккею. Пока, как я понимаю, в этой части к нам благосклонно относятся. Федерация выделяет средства. Это будет развитие и станции метро «Спортивная». Планируется развитие транспортной инфраструктуры. Хотелось бы, чтобы все намеченное выполнялось.

Дмитрий Терешков, председатель совета директоров АО «Сибирская хлебная корпорация»:

— Собралась команда, которая знает все тонкости, все углы города, все уязвимые места. Любой предприниматель, будь то строитель, риэлтор или торговец, знает, к кому идти, с кем и какие вопросы решать. И поскольку мэр (не конкретно наш, а любой мэр вообще), как говорил один мой уважаемый учитель, это главный дворник города, то ожидаем как можно меньше политики, собраний и совещаний и как можно больше шагов в сторону улучшения среды, в которой мы все живем.

Владимир Леонтьев, политолог:

— Конечно, инаугурация — это ритуал, который должен проходить. Но самое главное, что на втором сроке хорошо было бы реализовать все те обещания, что давались городу Новосибирску. Хорошо, если будет выстроена правильно новая команда или даже прежняя команда с мэром и депутатским корпусом, которая сможет реализовать многие проекты, ожидаемые новосибирцами. У нас действительно очень много проблем, чье решение обещалось еще с 2014 года. Хорошо, если бы это единодушие привело к тому, чтобы пятилетка развития Новосибирска, о которой говорилось в предвыборной кампании, начала выполняться. А вот в 2020 году этого единодушия уже не может быть, что бы там некоторые не говорили. Депутаты будут решать свои задачи. Часть потенциальных кандидатов уже после выборов хочет создать свою фракцию. У нас же не «Единая КПРФ», а «Единая Россия» и КПРФ. Есть оппозиционно стоящие силы (в хорошем смысле слова), которые должны помогать друг друга двигать. Когда в партии единогласное голосование — партия умирает. Когда в партии кто-то «против», кто-то «за» — партия движется. Поэтому общее единодушие может и настораживать. Другое дело, что решить нужно мирно. Но, возвращаясь к началу сказанного, у нас много масштабных программ. И это единодушие, которое сейчас демонстрируют депутаты горсовета и чиновники вместе с главой города, следовало бы направить на реализацию пятилетки развития.

Игорь Украинцев, руководитель фонда «Сибирская политика»

— Думаю, что сейчас счастливы и любят друг друга именно те, кто был в этот день (Вступления мэра в должность. — Ред.) в зале им. Каца. От этих людей «сюрпризов» мэру ждать не придется. Думаю, надо обратить внимание на тех людей, кого не было. От них «сюрпризов» ждать можно и нужно. А они, как политолог я уверен, последуют много от кого. Например, на инаугурации не было ключевых кандидатов в мэры, хотя следовали призывы со стороны городской и областной власти, что выборы прошли, давайте работать вместе. Но они забывают, что выборы прошли, а проблемы остались. Клубок проблем сейчас никто не пытается распутать. Это и подведет к сюрпризам. Да даже и некоторые из присутствующих в зале, улыбаясь на камеры и друг другу, на самом деле думают более реалистично и не испытывают безумного неоправданного оптимизма. Кроме того, по моей информации, далеко не все депутаты получили приглашения на мероприятие. Тоже важный момент. Насколько помню, тот же губернатор приглашал всех, такого — «эти хорошие, эти плохие» — не было. У мэрии даже по факту инаугурации это уже есть. Но даже среди приглашенных «своих», как я уже сказал, не все разделяют звучавший со сцены оптимизм. К тому же нужно помнить, что Новосибирск — это несколько больше, чем вмещает в себя зал им. Каца. Даже на настроения той команды, что там собралась, стопроцентно повлияет избирательная кампания следующего года. Она будет настолько масштабная, настолько в ней будут переплетены интересы разных групп… Она потреплет нервы всем, в первую очередь тем, кто сегодня праздновал победу.

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