Новосибирск лидирует округе по количеству открытых в январе вакансий

За январь в Сибирском ФО работодателями было открыто 101,8 тысяч вакансий. Причем, по данным аналитиков hh.ru, сибирские регионы вошли в число лидеров по росту спроса на персонал в стране (+60% относительно января прошлого года). Сильнее спрос вырос только в Санкт-Петербурге и Ленобласти (+63%)

Самый большой выбор работы в Сибири зафиксирован в Новосибирской области — здесь соискателям доступны 24,8 тысяч предложений, это 19% от всех вакансий в федеральном округе. На втором месте — Красноярский край (19,6 тысяч вакансий, 14% от всего объема вакансий в СФО), на третьем – Кузбасс (14,4 тысячи вакансий), на четвертом — Иркутская область (14,1 тыс.), на пятом — Алтайский край (10,8 тыс.), на шестом — Омская область (10,4 тыс.), завершает список крупнейших сибирских регионов Томская область (7,4 тыс.)

Наиболее востребованы в Новосибирской области специалисты из сферы продаж — им адресовано 28% от всех открытых вакансий. В пятерке лидеров также IT-специалисты (15%), рабочий персонал (12,1%), строители (11,7%) и начинающие специалисты, студенты (11,5%).