С сотрудников полиции взыщут ущерб за браконьерство

Прокуратура Венгеровского района обратилась с иском в суд о взыскании ущерба, причиненного животному миру. По версии следствия сотрудниками полиции ОМВД России по Чановскому району во время запрета охоты незаконно добыто 13 сибирских косуль.

— Учитывая ценность данных особей для охотничьего промысла, а также в соответствии с методикой исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам прокуратура Венгеровского района в порядке ст.44 УПК РФ предъявила исковое заявление о взыскании солидарно с фигурантов в пользу Российской Федерации 1 560 000 руб. в счет возмещения ущерба, причиненного животному миру Новосибирской области, — уточнили в областной прокуратуре.

Для обеспечения исполнения гражданского иска суд по ходатайству следователя наложил арест на имущество полицейских, в том числе автомобили и охотничьи ружья, запретив ими распоряжаться. Уголовное дело расследуется.