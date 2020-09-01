Новосибирск начал готовиться к гололедам

В планах муниципалитета запасти к предстоящему зимнему сезону 55 тысяч тонн противогололедных материалов, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— К 15 октября мы должны быть готовы в полном объеме. Уже поступило на базу 10% крошки горных пород и 20% соли, поставки ведутся строго по графику, без срыва сроков, — сообщил директор МКУ «ДЭУ-1» Алексей Лыков. — Обязательно ведется входящий контроль качества завозимого материала – берется комиссионно отбор проб и направляется в лабораторию. Проверяется качество не только входящего материала, но и полученной после замешивания противогололедной смеси.

В мэрии уточнили, что в этом сезоне противогололедный материал будет содержать в своем составе 10% соли. По итогам торгов был заключен контракт на поставку природной соли из Иркутской области с Тыретского солерудника.

— Очень чистая соль, с минимальным количеством нерастворимого осадка, — оценил качество минерального сырья Алексей Лыков. — Что касается гранитной крошки, материал также соответствует техническим требованиям (присутствие рабочих фракций от 5 до 1 мм в объеме до 90%, пыли – менее 1,5%). Это очень хороший показатель для противогололедного материала.

По информации Алексея Лыкова, в этом году также заключен контракт на приобретение химических противогололедных реагентов. Они будут использоваться на центральных улицах города.

Фото: pixabay.com, автор- Alexandra_Koch