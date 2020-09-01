В собственность сельсовета возвращены земли общего пользования в Искитимском районе

Искитимская межрайонная прокуратура Новосибирской области оценила состоявшийся аукцион на право заключения договора купли-продажи земельных участков из числа земель общего пользования в Совхозном сельсовете Искитимского района сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

— Проверкой установлено, что три земельных участка, расположенных на территории Совхозного сельсовета, относились к территориальной зоне уличной и дорожной сети, т.е. к земельным участкам общего пользования и не могли являться предметом аукциона, — говорится в сообщении.

Однако в 2019 году администрация сельсовета провела аукцион на право заключения договоров купли-продажи земельных участков, по результатам торгов земли были проданы гражданам.

Межрайонная прокуратура обратилась с исками к администрации сельсовета и гражданам (покупателям) о признании незаконным договоров купли-продажи земельных участков.

— Искитимский районный суд требования прокурора удовлетворил, признав недействительными договоры купли-продажи земельных участков и применив последствия недействительности сделок. Суд прекратил право собственности физических лиц на земельные участки, а на администрацию сельсовета возложил обязанность вернуть гражданам денежные средства, уплаченные за земельные участки, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что исполнение решений суда находится на контроле в межрайонной прокуратуре.

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