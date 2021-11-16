Новосибирск начинает активную подготовку к празднованию Нового года

В Новосибирске начали подготовку к Новому году, сообщает пресс-служба мэрии города. В этом году горожане смогут покататься на коньках и в Центральном парке.

— Все мероприятия этого года будут по большому счету подготовкой к празднованию следующего Нового года, когда в городе будет проходить Молодежный чемпионат мира по хоккею и когда наш город станет новогодней столицей России. Уже 8 января 2022 года мы будем принимать эстафету у Нижнего Новгорода, который в этом году является новогодней столицей, — рассказала заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

В начале декабря планируется установить елки в каждом парке, главную елку в Театральном сквере установят 1 декабря. Также в каждом парке появятся горки, некоторые из них – крупные – будут установлены в качестве аттракционов, их сделают платными, уточнили в мэрии.

Центр города украсят новыми гирляндами. Их развесят и на следующий год вдоль всего Красного проспекта, на улице Орджоникидзе и Вокзальной магистрали. Катки зальют во всех парках города, кроме Сада Кирова и Первомайского сквера. В Центральном парке, чтобы сохранить сухой фонтан, специально изготовят защитные конструкции, которые позволят залить каток.

— Мы планируем залить 45 уличных катков от управления спорта и 12 катков от управления молодежной политики. Кроме этого, будут заливаться три катка для массового катания – городской каток в Театральном сквере, каток на стадионе «Чкаловец», в Нарымском сквере. Уже активно ведется подготовка основания для заливки хоккейных коробок, плотно работаем на «Чкаловце» и в Нарымском сквере. Если будет подходящая погода с устойчивыми минусовыми температурами, то к концу недели мы планируем открыть эти два катка. Они оборудованы пунктами проката и теплыми раздевалками, — рассказал директор МАУ «Стадион» Александр Вовкудан.

Цена услуги проката коньков тарифицирована постановлением мэрии города Новосибирска – 150 рублей в час. Для детей до 14 лет и пенсионеров – 80 рублей в час.

Кроме этого, для горожан будут работать лыжные базы и привычный для новосибирцев ледовый городок на Михайловской набережной. Сейчас проводится конкурс на определение подрядчика.

Анна Терешкова отметила, что для входа в парки и на катки предъявление QR-кодов не предусмотрено – на сегодня таких рекомендаций от Роспотребнадзора нет.