Юрий Зозуля совсем ушел в «Ростех»

Сегодня сессия Заксобрания Новосибирской области приняла решение об отставке депутата Юрия Зозули, ранее занимавшего пост заместителя председателя бюджетного комитета и представлявшего фракцию «Единая Россия». Ещё в середине января депутат подал заявление о досрочном сложении полномочий в связи с личными обстоятельствами — переменой места работы и жительства. Как уже сообщалось, депутат назначен на должность гендиректора холдинга по производству спецхимии — АО «Спецхимия», входит в корпорацию «Ростех». О создании этой структуры на базе Федерального научно-технического центра «Информхиммаш» стало известно весной 2018 года. До этого Юрий Зозуля руководил представительством «Ростеха» в Новосибирской области.

— В последнее время у меня хронически не хватает времени бывать на депутатском округе. Последние семь месяцев это оказалось крайне сложно. Плюс вы видели моё отсутствие на заседаниях комитетов, рабочих групп, соответственно, я не могу достаточно эффективно работать, с точки зрения законодательства. Я ставил перед собой определённую планку. Но физически я так сейчас работать просто не могу, а работать плохо, мне кажется, стыдно, — так Юрий Зозуля пояснил коллегам причину сложения полномочий.

Экс-депутат также заявил, что не желает подрывать доверие избирателей к органам власти.

По предварительной информации, место Зозули в региональном парламенте может занять экс-депутат пятого созыва Михаил Вересовой. Он не прошел в парламент шестого созыва на выборах 2015 года.

Фото: Ростислав Нетисов