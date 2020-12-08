«Новосибирск – Новокузнецк»: интерес к сотрудничеству

В мероприятиях приняли участие новосибирские производственные компании и научные организации: ООО «Р-техно», ООО «Техэлектро-Сибирь», Дефлектор54, ФГБОУВ «Новосибирский государственный технический университет», ООО «Литэко», ООО «Научно-производственное объединение Верда Терра» ООО «Айвойс Технолоджи», «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)», Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, ЗАО «Феникс 88», ООО «Лиссиб», ООО «СУЭР»

Андрей Заворин, СEO проекта ООО «Айвойс Технолоджи»:

— «Компания «Айвойс» благодарит мэрию города Новосибирска за организацию деловой миссии с администрацией и компаниями города Новокузнецка. Мы уверены, что переговоры в рамках делового сотрудничества обретут реальные дела. Есть потенциал по сотрудничеству с ООО «Водоканал», Медицинским центром «Здоровое поколение». С данными компаниями уже ведутся индивидуальные переговоры».

Александр Кекалов, заместитель начальника отдела инновационной, прикладной и внешнеэкономической деятельности Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН:

— Институт теплофизики принял участие в деловом мероприятии по сотрудничеству между организациями и предприятиями городом Новосибирска и Новокузнецка. Мероприятие было очень полезно, т.к. позволило познакомиться с деятельностью не только организаций Новокузнецка, но и Новосибирска. Для нас представила интерес деятельность новокузнецкой фирмы ООО «ЭкоЛэнд», в частности проблема автоматической сортировки ТКО. Институт работает над этой задачей в рамках федеральной целевой программы, и общение с практикой этой фирмы позволит улучшить эффективность нашей разработки.

Анна Дриллер, директор ООО «Техэлектро-Сибирь»:

— Новокузнецк-промышленный город и это чувствуется даже в переговорах. Нам очень близка их политика и деловая хватка как соседей и важных партнёров. Всегда приятно разговаривать с грамотными специалистами, которые с первых секунд выступления чувствуют надобность сотрудничества.

Олег Реутов, представитель НГТУ:

— НГТУ благодарен за предоставленную возможность принять участие в Днях делового сотрудничества. Результатом проведенного мероприятия можно считать ряд достигнутых договоренностей о сотрудничестве. Например, с ООО «Водоканал» в планах проведение целевых переговоров, с компанией ООО «СибПСК» планируем провести офлайн круглый стол с обсуждением вопросов сотрудничества (после снятия ограничений). Есть потенциал по сотрудничеству с Медицинским центром «Здоровое поколение» у кафедры электронных приборов по научным инновационным разработкам в сфере медицины. Предварительная договоренность имеется и с Западно-Сибирским ТЭЦ — филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» по сотрудничеству в образовательной деятельности. НГТУ, имея компетенции по ряду направлений, готов сотрудничать с предприятиями Новокузнецка начиная от решения проблемных задач, НИОКР и улучшения качества продукции до маркетинга.

Евгений Киреев, директор по продажам ООО «Системы Управления ЭнергоРесурсами»:

— Компания ООО «СУЭР», впервые приняла участие в мероприятии «Дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – Новокузнецк», организованном мэрией г. Новосибирска, однако несмотря на онлайн-формат мероприятия, встречи прошли, по нашему мнению, очень продуктивно. Нам представилась отличная возможность обсудить будущее сотрудничество с непосредственными представителями наших потенциальных партнеров на рынке Кузбасса. Мы смогли не только продемонстрировать нашу продукцию, но и получили контакты ответственных лиц, с которыми будем планировать дальнейшее взаимодействие по поставкам контрольно-измерительных приборов и автоматики. Большое спасибо организаторам, мы с большим удовольствием будем принимать участие в подобных мероприятиях в будущем.

Новосибирские компании приветствовали представители администрации г. Новокузнецка, профильные департаменты, президент союза предпринимателей г. Новокузнецка, состоялись переговоры с ООО «Водоканал», заводом по переработке мусора «Альфа-СПК», ООО «Холдинг «Сибуглемет», медицинским центром «Здоровое поколение», Западно-Сибирская ТЭЦ — филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и другими крупными промышленными предприятиями города.

Фото предоставлено организаторами