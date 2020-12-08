За сутки в Новосибирской области выявлено еще 174 случая COVID-19

На утро 8 декабря в регионе выявлено 24 119 случаев коронавирусной инфекции (+174 за сутки), в том числе у 1 465 детей. 19 699 пациентов выздоровели (+197 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 54 года, 66 лет, 68 лет, 75 лет и женщины в возрасте 70 лет и 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 798 человек. В отделениях реанимации находятся 199 человек. На ИВЛ – 55 пациентов.

Госпитализированы 36 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 733. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 499 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 969 478 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 4 672 жителя региона, 74 293 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 962 обращения, госпитализированы 18 человек.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области