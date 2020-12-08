Умер глава Усть-Таркского района

Усть-Таркский район прощается со своим главой Александром Турлаковым, о смерти которого сообщают в правительстве Новосибирской области. Губернатор области Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким покойного.

Предположительно, по неофициальной информации ряда СМИ, 67-летний глава района скончался от коронавирусной инфекции. В ближайшее время должен решиться вопрос, кто будет исполнять его обязанности, поскольку все заместители главы находятся на больничном.

Александр Турлаков родился 20 июля 1953 года в селе Макеевка Донецкой области (Украина). В 1976 году окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт. С 1976 года работал главным зоотехником в совхозе «Угурский» в 1976 году, 1983 году стал его директором. С 1991 по 2020 занимал пост главы Усть-Таркского района.

Фото с сайта администрации Усть-Таркского района