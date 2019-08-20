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Новосибирск обогнал Москву по скорости мобильного Интернета

Наиболее высокие скорости интернета показал МегаФон.
  • 20/08/2019, 19:40
Новосибирск обогнал Москву по скорости мобильного Интернета

Сайт iPhones.ru опубликовал исследование «Какой оператор оказался лучшим в России». По итогам пользовательских замеров средняя скорость мобильного интернета в Новосибирске оказалась выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе «МегаФон».

Отмечается, что исследование проведено с помощью сервиса Speedtest, виджет которого редакция разместила на сайте. В замерах приняло участие более 11 тысяч пользователей.

Первое место по средней скорости работы мобильного интернета занял Новосибирск (33 Мбит/с), что больше, чем в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

— История четвертого поколения связи в России – 4G – началась именно в Новосибирске в 2012 году, когда первую сеть нового стандарта запустил МегаФон. С тех пор мы постоянно развиваем нашу инфраструктуру и расширяем имеющийся частотный диапазон, чтобы наши абоненты могли получить самые высокие скорости. И последние независимые исследования, в основу которых лежат именно пользовательские замеры, это еще раз подтверждают, — прокомментировала директор МегаФона в Новосибирске Галия Сайфутдинова.

В целом по стране наиболее высокие скорости интернета показал МегаФон, среднее значение загрузки данных (от базовой станции до абонента) составила 54 Мбит/с. Это на 13,7 мегабит быстрее, чем второй показатель исследования, и в 2 раза лучше, чем третий результат.

Средняя скорость отдачи у МегаФона – 18,1 Мбит/с. Это лучший результат среди всех операторов. Ранее, в июле 2019 года МегаФон третий год подряд получил награду Ookla Speedtest Awards как оператор с самой быстрой скоростью загрузки и передачи данных. Награда была получена по результатам 7,9 млн замеров скорости на мобильных устройствах россиян через приложение SpeedTest® за 1 и 2 кварталы 2018 года.

Фото предоставлено пресс-службой МегаФон

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