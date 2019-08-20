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Дорога к ЛДС подорожала почти на 120 млн рублей

А сроки строительства объекта увеличились на два года.
  • 20/08/2019, 19:37
Автор: Юлия Данилова
Дорога к ЛДС подорожала почти на 120 млн рублей
Первые торги на строительство автомобильной дороги к ЛДС прошли в середине июля

Минстрой Новосибирской области объявил повторный тендер на строительство автомобильной дороги от ул. Немировича-Данченко до территории «Многофункциональной ледовой арены» в Кировском районе Новосибирска. Стартовая цена контракта — 276,5 млн рублей. Дата окончания выполнения работ на объекте — 25 октября 2021 года. Итоги тендера планируется подвести 28 августа. Заказчик — ГКУ НСО «Арена».

Строительство дороги от ул. Немировича-Данченко до ледовой арены оценили в 158,2 млн рублей

Первые торги на строительство автомобильной дороги к ЛДС прошли в середине июля. Начальная стоимость контракта составляла 158,2 млн руб. На них не было подано ни одной заявки. Победитель должен был сдать объект до 1 ноября 2019 года. Участники рынка и эксперты в беседе с корреспондентом InfoPro54 заявляли о том, что контракт был сильно «высушен», а сроки его исполнения поставлены нереальные, поэтому он не привлек подрядчиков.

Выйти на площадку для строительства объектов инфраструктуры и ЛДС область и город планировали весной 2019 года. В мае были разыграны первые инфраструктурные торги. Один из них — на строительство теплосетей — не заинтересовал подрядчиков. Тендер на строительство ЛДС в мае выиграла московская компания ООО «Элинальфа». В июле стало известно, что она подключила к реализации проекта кемеровский холдинг «Сибирский Деловой Союз» (СДС). В июне проект метро станции «Спортивная» получил отрицательное заключение Главгосэкспертизы. Впрочем, в мэрии города заверяли, что новый пакет документов будет согласован к середине августа и в сентябре начнутся строительные работы на объекте.

Напомним, Молодежный чемпионат мира по хоккею должен пройти в Новосибирске в 2023 году.

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