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Новосибирск опять накрыло дымкой от лесных пожаров

В воздухе зарегистрирована высокая концентрация микроскопической пыли.
  • 19/08/2019, 13:55
Новосибирск опять накрыло дымкой от лесных пожаров

Экспериментальные базовые станции мониторинга качества воздуха City Air с 12 часов дня воскресенья регистрировали повышенные концентрации частиц пыли PM2,5. Количество частиц размера 2,5мкм в последние сутки колеблется от 86,2 до 158,8 мкг на кубический метр. По данным на 10 утра понедельника уровень PM2,5 составляет 131 мкг на кубический метр, сообщили в пресс-службе «City Air».

— Роспотребнадзор установил предельно допустимую концентрацию мелкодисперсных частиц для безопасной жизнедеятельности человека: среднесуточный уровень PM 2.5 в воздухе не должен превышать 35 мкг/м.куб., а максимальный разовый – не более 160 мкг/м.куб, — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что основной причиной увеличения концентрации PM 2.5 – дым от лесных пожаров. О том, что облако дыма снова достигло Новосибирской области Росгидромет сообщил 14 августа.

Напомним, что в прошлый раз дым лесных пожаров достиг Новосибирска 20 июля. Содержание взвешенных частиц фракции PM2.5 в несколько раз превышало ПДК. Высокое загрязнение держалось почти неделю.

Фото: скриншот с сайта cityair.io

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