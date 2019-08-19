Клубный дом ГК «Расцветай» аккредитован ВТБ банком

По условиям программы приобрести квартиры можно с помощью ипотечного кредита по ставке от 9,2% годовых. Минимальный первоначальный взнос – 10% от стоимости приобретаемой квартиры. Кредит выдается на срок до 30 лет.

Для семей, где с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, действует специальное предложение – «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Ставка – от 5%, минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости приобретаемой квартиры, срок – от 3 до 30 лет, минимальная сумма кредита – от 6 млн.

Дом на Федосеева – жилой объект средней переменной этажности, состоящий из 5-ти и 8-ми этажной блок-секций. Дом «комфорт+» рассчитан всего на 74 квартиры. Внутренняя территория жилого объекта организована в соответствии с концепцией «двор без машин» и защищена от внешнего окружения. Проектом предусмотрен подземный и наземный паркинг, пространство для игр с детьми, занятий спортом и семейного отдыха. Уникальность нового проекта ГК «Расцветай» в том, что Дом на Федосеева – единственный объект средней этажности, расположенный в данной локации. Срок сдачи Дома на Федосеева намечен на 3 квартал 2020 года.

На данный момент на стройплощадке нового объекта ГК «Расцветай» выполняются следующие работы: армирование перекрытия 2 этажа и бетонирование плиты перекрытия 1 этажа.

Подробную информацию о Доме на Федосеева можно узнать у менеджеров отделов продаж.

По телефону: (383) 255-88-22

В офисах продаж:

• ул. Федосеева, 12 стр. (Офис на стройплощадке)

• ул. Фрунзе, 228, офис № 1 (Головной офис ГК «Расцветай»)

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Федосеева». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф