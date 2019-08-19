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В Новосибирске легче трудоустроиться в сферах «Консультирование», «Страхование» и «Медицина»

Аналитики сервиса по поиску работы и персонала hh.ru проанализировали основные показатели рынка труда этим летом.
  • 19/08/2019, 13:51
В Новосибирске легче трудоустроиться в сферах «Консультирование», «Страхование» и «Медицина»

Согласно данным исследования аналитиков сервиса по поиску работы и персонала hh.ru, в Новосибирске самыми популярными сферами у работодателей являлись «Продажи» (27%), ИТ (18%) и «Производство» (11%). Отмечается, что по России топ-3 выглядит следующим образом»: «Продажи» (29%), «Рабочий персонал» (12%) и «Производство» (11%).

Что касается соискателей, то в Новосибирске самая большая доля кандидатов в сфере «Начало карьеры, студенты» (18%), «Продажи» (15%) и «Транспорт, логистика» (7%). Аналитики подчеркнули, что по России первые две строчки выглядят так же, но с долей в 15% и 14% соответственно, а вот третью занимает «Административный персонал (7%).

— Проще всего найти работу в стране в «Консультировании», «Инсталляции и сервисе» и в «Рабочем персонале», в этих сферах на одно предложение претендуют примерно по одному кандидату. В среднем по стране на одну вакансию претендует примерно шесть человек, в Новосибирске эта цифра равна пяти. Самыми простыми для трудоустройства в нашем городе стали «Консультирование», «Страхование» и «Медицина», — отмечают аналитики hh.ru.

Отмечается, что отрицательная динамика вакансий, если рассмотреть данные по стране, этим летом наблюдается в банковской сфере, -21%. В Новосибирске стало меньше предложений в «Искусстве, развлечениях, масс-медиа» -7%.

Средняя предлагаемая зарплата в Новосибирске, согласно исследованию, на 8% ниже общероссийских данных. А ожидание соискателей (зарплата, указанная в резюме) меньше на 17%.

Фото: pixabay.com, автор- FotografieLink

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