Новосибирск планирует разместить облигации

300 тысяч рублей планируется потратить на листинг муниципального облигационного займа Новосибирска. Запрос котировок на оказание услуг по листингу ценных бумаг города 2019 года проводит департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска. Сроки исполнения контракта- 1 декабря 2019 года.

В сентябре 2018 года в мэрии города была принята муниципальная программа «Управление муниципальным долгом города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы. В I квартале 2018 года проводилась подготовка документов для регистрации в Минфине РФ условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 2018 года. В феврале Минфин зарегистрировал направленные условия, дающие право размещать облигации на срок до 10 лет с амортизацией долга. В мэрии отмечали, что «в случае благоприятной рыночной конъюнктуры выпуск облигаций является альтернативным и долгосрочным видом заимствований, позволяющим сохранить диверсифицированный долговой портфель города Новосибирска и распределить долговую нагрузку по видам и срокам заимствований». При этом в документе сообщалось, что в 2019 – 2021 годах ожидается рост муниципального долга в связи с принятым дефицитным бюджетом города.

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