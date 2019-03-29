«Bambini-Club» на пороге первого рекорда — сотой проданной франшизы

На франчайзинговом рынке концепт детского сада «Bambini-Club» присутствует три с половиной года, а в совокупности этому проекту восемь лет. По словам Дарьи Сергеевой, основательницы «Bambini-Club», к франчайзинговому развитию ее побудил резонанс в социальных сетях и на тематических родительских сайтах.

— Мамы через социальные сети начали проявлять заинтересованность к нашему проекту — просили за комиссию помочь им с открытием детских садов, — вспоминает Дарья Сергеева. — И я подумала: «Да вот же она, франшиза, все к тому логично пришло». Начала формировать концепт-пакет, упаковывать его. Тема детских садов многим близка, активно обсуждается, и я, так сказать, оказалась в ее световом пятне. То есть я не возглашала клич «Смотрите все, у меня франшиза детского сада!», а все шло в живой динамике, без форсирования.

Сейчас география «Bambini-Club» — вся Россия, а так же Казахстан, Киргизия, узбекская столица Ташкент. Динамично развивается крымское направление: Симферополь и Севастополь, плотно представлен Краснодар, Пенза и Воронеж.

— Активно интересуется нашей франшизой Москва и московская агломерация, — отметила Дарья Сергеева. — Там большой прирост населения, очень позитивная демография, большое жилищное строительство, за которым инфраструктура, как это часто оказывается, не поспевает. Потому большой запрос именно из этого пояса — так называемой Новой Москвы. А еще, к слову, и из Москвы «старой», глубинной. Так что франчайзинговое продвижение нашего бренда в столицу идет весьма динамично и уверенно. Весьма обильны запросы из Петербурга. Там тоже очень велики темпы урбанизации, соответственно, очень горяча детсадовская проблематика. Настолько, что там даже появились самобытные, сугубо петербургские архитектурные форматы — так называемые «детсады-врезки» — детсады, встроенные в нижние этажи огромных новых домов. Такое решение было популярно по всей стране в 1960-х — подобные детсады и сейчас можно увидеть в тихом центре Новосибирска. Но «врезка» не в пятиэтажку, а в башню в 20-30 этажей — это такая локальная, сугубо питерская «фишка». В общем, в северной столице для нашего бренда тоже очень емкий, очень интересный рынок.

Хотя, если быть категориально точным, концепт «Bambini-Club» — это не абсолютный аналог классического детского сада. Это не образовательно-педагогическая сфера, это сфера услуг, сервиса. «Bambini-Club» не замещает классический детский сад в образовательной цепочке, но покрывает значительную часть этого функционала

Больше всего партнеров у компании на исторической родине проекта — в Новосибирске — 18. Можно сказать, что в Новосибирске «Bambini-Club» уже состоявшиеся лидеры по этому формату.

Уход за детьми, дополнительные образовательные услуги и творческое развитие детей — темы, достаточно новые для франчайзинга, и сообщество их операторов — это в некотором смысле клуб первопроходцев.

— В нашем секторе — в секторе дополнительного детского арт-образования — франшиза тоже потенциально перспективна, — отмечает Екатерина Дрюккер, директор эстрадного центра MusicNext. — Правда, до недавних пор наш город был не субъектом, а объектом этого процесса — сюда с франчайзинговыми проектами приходили москвичи — приносили бренды знаменитых студий и продюсерских центров, обещая понаделать из детей звезд. Но результативность этого процесса оказалась довольно невнятной.

Из-за этого, по словам Екатерины Дрюккер, компания долго думала над тем, выставлять ли свою франшизу. Нужно было, чтобы выветрился осадок от «изготовителей звезд», от спекулятивной подачи темы. В итоге франшиза была предложена на рынок, но оценочные выводы об эффективности этого шага пока еще делать рано.

— Мы тоже вывели свой формат на рынок франчайзинга, — продолжает тему Ирина Соболь, директор языковой школы «Чат». — На этом очень конкурентом рынке партнерское внимание может привлечь только реальная уникальность продукта. И, поразмыслив, я решила, что наша авторская система обучения языку такой штучной яркостью обладает. Запросы из регионов уже есть.

По словам Дарьи Сергеевой, коллегиальная среда в этом секторе неширокая. Есть и другие операторы, предлагающие франшизу на частный детский сад, на центр ухода за детьми, но об их реальной активности информации нет.

Как подчеркнула Дарья Сергеева, для реальной, а не декларативной работы в этой сфере бренду, выставляемому на франчайзиновую витрину, требуется безупречная зрелость, а продавцу — строгий отбор соискателей.

— Чтобы быть замеченным на рынке франшиз, чтобы привлечь деятельное внимание потенциальных партнеров, нужно иметь достаточно наработанный репутационный капитал —несколько площадок, персонализацию в социальных сетях, архив родительских отзывов. Причем отзывов реальных — не от ботов, не от пиарщиков, а от конкретных мам и пап с проверяемыми контактами. Отзывы накрученные, приписные — это довольно наивная хитрость, которая любым наблюдательным человеком вскрывается, как говорится, на раз – два, а репутационный ущерб от этого станет убийственным для проекта. Потому репутация на этом рынке должна быть только настоящая, наживная, а не форсированная. И, конечно же, важен контактно-входной отбор партнеров — право на работу с детьми нельзя передавать случайным людям. Таких соискателей нетрудно вычислить при первом же контакте — взгляд у меня на это отточенный, осечек не бывало, — рассказывает собеседник InfoPro54. — К входному контролю мы подходим жестко, к линейному — достаточно деликатно. То есть не требуем непрерывной, тотальной отчетности — ибо знаем, как это изнуряет и отвлекает от работы. Для нас линейный контроль — это не надзор за шагом вправо, шагом влево, а, скорее, поддержка и одобрение. Это «подкачка» материалов, наших наработок. И, в свою очередь, получение наработок партнера. Ведь чем больше операторов в проекте, тем больше и разнообразнее массив опыта.

По оценке Дарьи Сергеевой, при ответственном подходе этот сложный бизнес достаточно благодарный и счастливый. Причем речь не только о вдохновении и моральном подъеме (чувствах, естественных при работе с детьми), но и об удовлетворении вполне прозаическом, исчислимом:

— В последнее время, когда франчайзинг хорошо разогнался, мы заключаем по двадцать договоров на открытие — то есть полностью заполняем детские сады, в принципе не работаем в минус.

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