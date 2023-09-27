Новосибирск планирует развивать партнерские отношения с Республикой Таджикистан

«Новосибирск расположен на пересечении логистических путей, среднеазиатское направление для нас является приоритетным. Поэтому ваш визит имеет важное значение для развития наших взаимоотношений, – подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – В Новосибирске действует Ассоциация национально-культурных автономий, которая объединяет 28 организаций. Таджикская автономия также в этом содружестве. Новосибирск – пример дружеских и толерантных отношений. В нашем городе отмечают праздники, в которых принимают участие различные народности с традиционными танцами, музыкой и угощениями». «Наш визит имеет ознакомительный характер и, в то же время мы хотим обсудить важные вопросы, касающиеся товарообмена. Если у вас есть продукция, которая могла бы заинтересовать нас, мы готовы рассмотреть ваши предложения. Со своей стороны готовы поставлять товары из Таджикистана, например, ранние овощные культуры. Также возможно наладить взаимодействие в туристической сфере и логистике», – отметил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Таджикистан в РФ Давлатшох Курбонали Гулмахмадзода.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Таджикистан в РФ Давлатшох Курбонали Гулмахмадзода пригласил мэра Новосибирска Анатолия Локтя принять участие в инвестиционном форуме, который будет проходить в Душанбе. Кроме того, предложил развивать партнерские отношения между городами: «Мы будем очень рады, если Новосибирск станет побратимом одного из городов Республики Таджикистан».

Господин Давлатшох Курбонали Гулмахмадзода поблагодарил мэрию за работу с гражданами Таджикистана, приезжающими в Новосибирск.

Мэр Анатолий Локоть подчеркнул, что Новосибирск – это крупнейший муниципалитет в России, который продолжает расти и развиваться.