107 многоквартирных домов не готовы к зиме в Новосибирске

— 128 абонентов в Новосибирске не получили паспорта готовности к отопительному сезону. Из них 107 — многоквартирные дома. Информация об управляющих компаниях передана в прокуратуру и государственную жилищную инспекций, — сообщил на сессии горсовета Новосибирска начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев.

Он подчеркнул, что не смотря на отсутствие паспортов, дома будут подключены к отоплению.

Отопительный сезон в Новосибирске в этом году начался с 21 сентября. На сегодняшний день в городе к теплу подключено 37% потребителей. На следующей неделе планируется завершить подключение жилого сектора.

— В этом году мы не стали дожидаться рекомендованной синоптиками климатической нормы: пятидневка +8%. Получив предварительные прогнозы о неблагоприятных метеоусловиях, мы начали разворот системы на прошлой неделе, — добавил чиновник.

Ранее редакция сообщала о том, что Железнодорожный район Новосибирска поставил рекорд по нарушениям при подготовке к отопительному сезону.