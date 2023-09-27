Санкции помешали вовремя открыть станцию «Спортивную» в Новосибирске

— По станции метро «Спортивная» у нас ведутся работы. В планах — запустить ее в 2023 году. Основные проблемы касаются документации и прохождения экспертизы, — сообщил на сессии горсовета Новосибирска мэр Анатолий Локоть.

По его словам, документация по станции сейчас находится в Москве.

— С ней плотно работают. Учтены изменения, которые внесли после введения санкций. Пришлось заменять импортные на отечественные комплектующие, — добавил Локоть.

Напомним, ранее станцию метро «Спортивная» планировали открыть осенью 2022 года. После этого сроки неоднократно переносились.

Ранее редакция сообщала о том, что от подрядчика строительства станции метро «Спортивная» «СпецТрансСтрой» требуют вернуть в бюджет 200 млн рублей.