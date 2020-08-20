Новосибирск подготовился ко второй волне карантина

— О том, что у нас намечается вторая волна (эпидемии коронавируса) мы в курсе, но не хотелось бы напрягать ситуацию. Сейчас мы видим снижение напряжения, спад показателей по заболеваемости. Специалисты говорят, что иммунитет к коронавирусу в обществе растет, — пояснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Тем не менее он подчеркнул, что необходимо быть готовыми к любому развитию событий.

— У нас зарезервированы санатории под обсерваторы. Сейчас они работают в привычном режиме, но такое решение принято на областном штабе. В муниципальные аптеки завезено достаточное количество масок и антисептиков. В Новосибирске ситуация контролируемая, — заявил Локоть.

По данным оперативного штаба, на утро 20 августа в регионе зарегистрировано 10 819 случаев заражения COVID-19 (+44 за последние сутки), в том числе 657 детей. 9 527 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+69 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 63 года, 67 лет, 70 лет, 79 лет и 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 329 человек. В отделениях реанимации находятся 52 человека. На ИВЛ — 10 пациентов. Под медицинским наблюдением находятся 645 жителей региона, 34 344 человека сняты с меднаблюдения.

За сутки зарегистрировано 1 461 обращение с ОРВИ, госпитализирован 41 человек.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области