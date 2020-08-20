Мэрия Новосибирска купит эскалаторы для станции метро Спортивная

— 19 августа был объявлен конкурс по закупке 12 эскалаторов для станции метро «Спортивная». Начальная максимальная цена контракта —761 млн рублей. Закупка будет осуществляться по результатам аукциона. Посмотрим, какие будут подвижки по цене. Возможно, итоговая будет меньше, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По его словам, заказ оборудования на станцию метро «Спортивная» — это переломная точка в реализации инфраструктурного проекта.

— Если у кого-то были сомнения, что станция будет построена, то после приобретения эскалаторов их не будет, — подчеркнул Локоть.

Итоги конкурса по закупке эскалаторов тяжёлого режима работы с высотой подъёма 6,9 м и сроком эксплуатации до 50 лет будут подведены 10 сентября.

Президент ГК SKY GROUP (производит эскалаторы) Владимир Литвинов сообщил Infopro54, что знает об этом тендере. Его компания уже подала заявку на участие в нем. Сейчас изучает требования и собирает документацию.

— Пока рано говорить об адекватности цены тендера, так как нужно понять технические характеристики заказа, требования конечного собственника, — поясняет Литвинов. —Например, мы поставляем эскалаторы в аэропорты северных регионов. Это тяжелые эскалаторы, по типу тех, что установлены в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга. У них одна цена и она отличается от легких эскалаторов. Так что изучаем документы. Главное, чтобы конкуренция была добросовестной.

— 519.5 млн будет направлено на реконструкцию дороги по дамбе Октябрьского моста. Она будет расширена с одной до трех полос в каждую сторону. 297 млн на реконструкцию площади Лыщинского с примыкающими к ней спусками, — перечисляет Анатолий Локоть. — Значительные работы на площади проведены в прошлом году — по выносу коммуникаций, перекладке магистральных теплосетей. Дальше будет реконструкция по участкам движения. 205 млн руб пойдет на возведение пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста. Там уже пробит тоннель сквозь тело дамы, где будет пешеходный переход. Также предусматривается строительство наземного пешеходного перехода над дорогой.

Напомним, на сегодняшний день из вышестоящих бюджетов городу уже выделено около 1 млрд рублей на подготовку транспортной инфраструктуры к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2022-2023 годах.

Ранее мэр сообщал, что станцию метро «Спортивная» планируют сдать в июне 2022 года. В 2020 году планируется полностью возвести стены, закончить все строительные работы на объекте, а с 2021 года начать монтаж оборудования. Самая объемная и дорогостоящая его часть — это эскалаторы. Потом начнутся работы по внешней отделке станции.

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