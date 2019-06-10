Новосибирск подтвердил рейтинг на уровне «ВВ», прогноз «Стабильный»

Fitch Ratings подтвердило рейтинги города Новосибирска: долгосрочные в иностранной и национальной валюте на уровне «BB» со «Стабильным» прогнозом и краткосрочный в иностранной валюте – «В». Долгосрочный рейтинг приоритетного долга города подтвержден на уровне «BB», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Это означает, что дефицит бюджета и объем муниципального долга поддерживаются и сохраняются на умеренном, экономически безопасном уровне, — отмечается в отчете агентства.

Налоговая база города имеет умеренный размер и сдержанные перспективы роста, что, по мнению Fitch, обусловлено ограниченным перечнем налогов, собираемых российскими муниципальными образованиями в соответствии с национальным законодательством.

Отмечается, что налоговые поступления являются существенным источником налогов города, составляя около 40 % от всех доходов. Наиболее важным является налог на доходы физических лиц («НДФЛ»), на поступления от которого приходилось около 30 % от суммарных доходов города в 2018 году. Поступления от НДФЛ демонстрируют хорошую динамику, и в прошлом колебания экономической активности не оказывали на них существенного влияния. Земельный налог и налог на имущество физических лиц являются единственными двумя местными налогами, по которым город вправе устанавливать ставки и определять налоговую базу. В то же время способность города устанавливать налоговые ставки сдерживается лимитами, которые определяются налоговым кодексом Российской Федерации. Доходы от поступления по местным налогам обеспечили 8 % от всех доходов города в 2018 году.

В течение последних пяти лет Новосибирск демонстрировал взвешенный контроль за расходами, о чем свидетельствует динамика этого показателя, близкая к динамике доходов. Как и в других российских муниципальных образованиях, в структуре расходов города преобладают расходы на образование (не носящие циклического характера), на которые приходилось 58 % от всех расходов в 2018 году. Фискальная долговая нагрузка поддерживалась на уровне менее 55 % в 2015–2018 гг.

Согласно рейтинговому сценарию Fitch, устойчивое поддержание показателя обеспеченности долга операционным балансом в сочетании с хорошим показателем фискальной долговой нагрузки менее 60 % может привести к повышению рейтингов. Пересмотр оценки города в сторону улучшения, в частности ввиду повышения гибкости расходов, возможен при условии, что показатели устойчивости к долговой нагрузке останутся неизменными.

Фото: Ростислав Нетисов