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На объекты соцкультбыта не хватает расчетной цены

По многим объектам приходится проводить несколько торгов, так как «высушенные» сметы не привлекают подрядчиков.
  • 10/06/2019, 16:28
Автор: Юлия Данилова
На объекты соцкультбыта не хватает расчетной цены
Когда подрядчик приносит дополнительные сметы, к нему сразу приходит прокурор и говорит: «Вы за какие деньги должны построить объект?».

— Мы уже лет пять говорим о необходимости определить правила формирования сметной стоимости объектов соцкультбыта в нашем регионе, чтобы все было понятно и прозрачно, и чтобы все работали по этим правилам. Их отсутствие сейчас приводит к тому, что по каждому объекту мы отыгрываем по несколько конкурсов, не укладываемся то по стоимости материалов, то по стоимости работ и т.д. — и получаем негативные последствия, — констатировал генеральный директор АО «Бердский строительный трест» Александр Воронин на заседании Ассоциации «Региональный деловой клуб строителей» (РДКС).

Застройщики обратились к министерству строительства с просьбой правильно готовить документацию, которая ежеквартально подается для утверждения в федеральные органы власти, чтобы получать достаточный коэффициент и повысить качество работ.

В мае «Бердский строительный трест» выиграл тендер на строительство перинатального центра в Новосибирске.

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт согласился, что вопрос нужно решать системно, и пояснил, что рабочая группа работает над этим вопросом.

— Однако 50% организаций, которые работают по объектам соцкультбыта и должны подавать в министерство информацию для конъюнктурного анализа, ее не подают. Если мы переходим в совместную работу, то делаем это совместно, — заявил Шмидт. —Просьба ко всем застройщикам, которые работают на объектах соцкультбыта: предоставить информацию по ценообразованию. Через неделю мы подаем ее в Москву на следующий квартал. Если мы ее не получим, то мы подаем то, что есть.

По словам Воронина, ценообразованием должны заниматься независимые люди, имеющие достаточный опыт работы на рынке и мониторящие информацию каждый день.

— Застройщики сами не смогут заниматься этим системно, — уверен он. — Кроме того, перед тем как вести данные в Москву, нужно пригласить компании согласовать те показатели, которые вы планируете представить. Когда вы молча собираете данные и увозите, потом у нас получается самый низкий коэффициент по всему сибирскому региону, — добавил Воронов.

Он напомнил, что в Новосибирске необходимость создания центра ценообразования обсуждается уже около 40 лет. Застройщики также отметили, что в сметную стоимость объектов кроме цены материалов необходимо закладывать зарплату, накладные по ФЕРам (федеральным единичным расценкам). Пока министерство этого не делает.

— Мы будем материалы узаконивать сколько угодно, и сделаем это. Но если расчетная зарплата будет 27 тысяч рублей в месяц, ни один работяга за эти деньги у нас работать не будет, — говорят застройщики.

Генеральный директор ГК «Первый строительный фонд», директор Ассоциации «РДКС» Майис Мамедов также отметил, что без решения этого вопроса работать на рынке дальше будет очень тяжело. Он предложил дать правовую оценку по каждой озвученной застройщиками проблеме и вынести этот вопрос на рассмотрение губернатора Новосибирской области.

— Сегодня средняя зарплата по отрасли 35-40 тысяч рублей — не меньше, а когда мы ставим 27 тысяч, качество, соответственно, падает. Кроме того, сегодня получается такая картина: объект стоит рубль, никто в эту цену не вписывается. А когда подрядчик приносит дополнительные сметы, к нему сразу приходит прокурор и говорит: «Вы за какие деньги должны построить объект?». Вот и получается либо объект некачественный, либо еще что-нибудь, — констатировал Мамедов.

Он подчеркнул, что момент с ценообразованием очень важен, так как в регионе планируется построить огромное количество школ, детских садов и прочего.

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