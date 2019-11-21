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Новосибирск показал самый высокий рост аудитории Okko по России

За девять месяцев рост пользователей составил более 150%.
  • 21/11/2019, 12:02
Новосибирск показал самый высокий рост аудитории Okko по России

Онлайн-кинотеатр Okko проанализировал статистику по просмотрам за три квартала 2019 года и выявил самые популярные фильмы, мультфильмы и сериалы. За отчетный период объемы смотрения контента на сервисе увеличились почти вдвое (+98%), а количество часов просмотра — более, чем в два раза (+104%). Из всех регионов Новосибирск возглавил пятерку самых быстрорастущих городов России с показателем 153%, сообщили в пресс-службе Okko.

— Самым популярным фильмом у жителей Новосибирска стали «Мстители: Война бесконечности», самым популярным мультфильмом – «Буба», а сериалом, как и в прошлом году, – «Игра престолов» от HBO (права на него в России принадлежат «Амедиатеке»), — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что у пользователей Okko крайне востребован контент отечественного производства. Средний показатель роста за 9 месяцев для российского кино составил 78%.

Российские и русскоязычные сериалы — отдельная быстрорастущая категория. Сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским обогнал главную премьеру года от HBO — «Чернобыль», а «Содержанки» режиссера Константина Богомолова (производства студии START) вошли в топ-10, следуя за «Сексом в большом городе» — сериалом, который не теряет популярности у зрителей.

Еще один показатель спроса на российский контент — популярность отечественных мультфильмов. Подавляющее большинство самых востребованных анимационных сериалов для детей на Okko (8 из 10) произведены в России. Первые три места рейтинга занимают «Буба», «Маша и медведь» и «Малышарики» соответственно.

Отмечается, что все больше россиян смотрят фильмы с мобильных устройств, средний показатель роста смотрения на планшетах и смартфонах по стране – 120%, на Smart TV и игровых консолях – 96%. Во многом этому способствует и будет способствовать развитие формата веб-сериалов.

Онлайн-кинотеатр Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и на сегодняшний день представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android), Apple TV, PlayStation 4, web (ПК). Ежемесячная аудитория Okko — 2,3 млн. человек.За 2018 год оборот Okko вырос на 81% и составил 2,5 млрд рублей (оборот Okko в 2017 году – 1,38 млрд рублей).

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan

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