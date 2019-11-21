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«Гласс Рециклинг» установил контейнеры для раздельного сбора отходов в Томске

Перед компанией стоит задача нарастить объемы поставок вторсырья для переработки стеклобоя.
  • 21/11/2019, 12:54
«Гласс Рециклинг» установил контейнеры для раздельного сбора отходов в Томске

ООО «Гласс Рециклинг» в интересах ООО «Сибирское стекло» (якорный резидент индустриального парка «ЭКРАН», активы РАТМ Холдинга) принимает участие в создании прозрачной системы обращения с отходами в Томске. К настоящему времени в городе установлены 300 контейнеров для раздельного сбора ТКО, 250 из них закупила компания «Гласс Рециклинг», сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга.

— Последняя редакция Закона «Об отходах производства и потребления» N 89-ФЗ гласит, что захоранивать вторичное сырье – бумагу, полимеры, стекло, металл и т.д. – теперь нельзя, их нужно сортировать и отправлять на переработку, — поясняет директор по развитию ООО «Сибирское стекло» Сергей Лукьянцев. — Региональный оператор по обращению с ТКО в Томской области МУП «Спецавтохозяйство» привлек «Гласс Рециклинг» и нас к этому процессу, поскольку «Сибстекло» является крупнейшим переработчиком стеклобоя в Сибирском федеральном округе.

По словам Сергея Лукьянцева, отсортированное стекло чище, чем извлеченное из баков для смешанных отходов, к которому прилипает органический мусор. Как и предусмотрено территориальной схемой, сейчас все ТКО поступают на мусоросортировочный завод, далее их разделяют по морфологическому признаку и стеклянные фракции отправляют «Сибстеклу».

Напомним, ООО «Сибирское стекло» – крупнейший производитель стеклотары в азиатской части России. Выпускать стеклотару без стеклобоя технологически сложнее, его применение улучшает качество стекла. Одна тонна стеклобоя замещает 1,2 тонны природных компонентов, тем самым «Сибстекло» оптимизирует расходы на доставку полезных ископаемых из других регионов. Поскольку стекло подлежит переработке неограниченное количество раз, замедляются темпы истощения запасов минеральных образований земной коры. Кроме того, температура плавления стеклобоя не столь высока, как смеси из песка, соды и доломита: каждые 10% вторсырья в шихте сокращают энергопотребление на 3%. С уменьшением энергозатрат снижаются выбросы углекислого газа в окружающую среду, а стекловаренные печи выгорают не через 7-10 лет, а через 10-15.

Сегодня «Сибстекло» использует 30 тыс. тонн вторсырья в год при потребности в 50 тыс. тонн, перед «Гласс Рециклингом» стоит задача нарастить объемы поставок в два раза.

— Выход на томский рынок будет способствовать формированию стабильного потока стеклобоя, надеемся, когда регоператоры развернут свою деятельность, он будет в разы интенсивнее, — говорит Сергей Лукьянцев. — Пропаганда раздельного сбора отходов, которую ведут томские общественники, идет параллельно размещению на придомовой территории контейнеров определенной конструкции – начало положено, и «Гласс Рециклинг» увеличит их количество, если в течение двух-трех месяцев мы увидим перспективы.

Фото: пресс-служба РАТМ Холдинга

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