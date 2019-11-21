За 10 месяцев у операторов «большой четверки» возросло число РЭС стандарта LTE на 30%

Роскомнадзор отмечает положительную динамику развития сетей связи четвертого поколения. Согласно данным подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службы, за 10 месяцев у операторов «большой четверки» увеличилось количество радиоэлектронных средств стандарта LTE на 30%, составив на 1 ноября более 318 тыс, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

— Наибольшее количество РЭС, работающих в стандарте LTE, остается у ПАО «МегаФон» (106 038). У ПАО «МТС» — 73 759, ООО «Т2 Мобайл» — 74 434 и ПАО «ВымпелКом» — 64 032. При этом по темпам развития сети стандарта LTE лидируют ПАО «ВымпелКом» (+47%), — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом, наибольшее количество РЭС стандарта LTE размещено в 4-х субъектах Российской Федерации: в Санкт-Петербурге (16 541 РЭС), Москве (38 046 РЭС), Московской области (28 362 РЭС) и Краснодарском крае (15 578 РЭС).

В целом доля РЭС стандарта LTE составила на 1 ноября 40% от их общего количества у операторов «большой четверки» (в начале года – 35%).

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