Новосибирск присоединится к полумарафону «ЗаБег»

19 мая в третий раз в Новосибирске пройдет Всероссийский полумарафон с синхронным стартом «Забег», сообщили организаторы мероприятия.

Десятки тысяч людей со всей страны стартуют в одно время, вне зависимости от часовых поясов. На этот раз полумарафон пройдет в 19 городах, новыми участниками станут: Тула, Пермь, Углич, Курск, Великий Новгород и Старый Оскол. Бегунам предстоит преодолеть дистанцию в 21, 10 или 5 километров. Для детей организаторы приготовили 2-х километровую трассу, которую самые юные бегуны смогут пройти вместе с родителями.

Отмечается, что город, победивший в полумарафоне, завоюет почётный титул беговой столицы России. В прошлом году ею стала Казань, новый чемпион определится после проведения полумарафона. Выбор победителя будет проводиться на основе трёх критериев: среднего показателя дистанции, преодолённой всеми участниками города, соотношения участников «ЗаБега» к общему населению города и средней скорости бега участников «ЗаБега».

В 2018 году «ЗаБег» прошел в 15 городах России.

Фото: предоставлено организаторами