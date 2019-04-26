«Заказных» пассажирских перевозчиков выводят из «тени»

С 1 июля компании и индивидуальные предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками как на регулярных маршрутах, так и на междугородных, международных рейсах, работающих на школьных маршрутах, по «заказным» перевозкам, в том числе туристических групп, на служебных перевозках предприятий обязаны получить лицензии на осуществление деятельности. Согласно постановлению правительства РФ от 27.02.2019 года №195 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», без них выезд на дорогу будет невозможен.

— Любое ДТП, связанное с перевозкой автобусами, вызывает большой общественный резонанс. Именно поэтому президент РФ дал поручение внести изменения в законодательство об организации пассажирских перевозок, — напомнил замминистра транспорта Новосибирской области Вячеслав Невежин.

Начальник Западно-Сибирского межрегионального управления Ространснадзора Василий Иванько сообщил, что по данным управления, в Новосибирской области около 2,5 тысяч субъектов, занимающихся пассажирскими перевозками. Из них около 480 работают на регулярных маршрутах в городе, а также на межрегиональных и международных маршрутах. Ориентировочно в перевозках задействованы от 7,5 до 9 тысяч транспортных средств.

— Все субъекты, работающие на рынке пассажирских перевозок, должны получить лицензии. Стоимость лицензии составляет 7,5 тысяч рублей. Она бессрочная. Кроме того, они должны включить все свои транспортные средства в единый общероссийский реестр. Если при проверках, которые будут проводиться после 1 июля, выяснится, что ТС не внесено в реестр, то юрлицу или ИП будет вынесен штраф в размере 400 тысяч рублей (должностному лицу — 100 тысяч, водителю — 50 тысяч рублей). При выявлении повторного нарушения транспортное средство будет арестовываться, — пояснил Иванько.

Он подчеркнул, что времени для подачи заявлений остается мало — до 15 мая, так как по закону документы рассматриваются в течение 45 дней (Ространснадзор области пока выдает за 7. — Ред.). Те компании, которые отложат решение вопроса на конец мая–июнь, могут просто не успеть оформить лицензию и в начале июля прекратят деятельность.

— Сегодня заявления на получение лицензии к нам подали всего 500 субъектов, 200 документов уже выдано. Активно получают лицензии перевозчики, работающие на школьных маршрутах. Только по 8 заявлениям выданы отказы, так как на предприятиях не было ответственного отвечающего за безопасность дорожного движения и безопасность перевозки пассажиров, — говорит Иванько. — Впоследствии перевозчики будут обязаны оперативно подавать информацию о продаже ТС, включенного в реестр, а также о покупке нового ТС для осуществления деятельности. Иначе их привлекут к административной ответственности.

Начальник управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Андрей Бенимецкий добавил, что с перевозчиками, не имеющими лицензии, с 1 июля будут расторгаться все договоры на перевозку пассажиров как по регулируемым, так и по нерегулируемым тарифам — это требование законодательства.

Чиновник не исключил, что после новой волны лицензирования с рынка могут уйти перевозчики, которые получали документы уже достаточно давно, а сейчас не готовы работать в новых более прозрачных условиях. Кроме того, рынок очистится от нелегалов, которые ранее никогда не лицензировались, работая по заказам.

— При проведении процедур по выбору подрядчиков на маршруты мы будем контролировать наличие лицензии. От компаний, которые ее не имеют, документы не будут приниматься, — добавил Вячеслав Невежин. — В целом эти изменения позволят упорядочить рынок, создать условия для добросовестной конкуренции среди организаций, осуществляющих перевозки.

Василий Иванько также предупредил, что через год после выдачи лицензии Ространснадзор будет проверять всех субъектов, работающих на рынке пассажирских перевозок, в том числе для выявления нетрудоустроенных водителей и кондукторов. Информация о фактах нарушений будет сразу передаваться в трудовую инспекцию.

— На наш взгляд, новые требования к осуществлению пассажирских перевозок приведут к тому, что с маршрутов области уйдут компании, занимающиеся теневыми перевозками. Мы обяжем их выходить из «серой» экономики, — заявил Иванько.

Он напоминает, что до введения в действие предыдущего закона о лицензировании в 2007 году в области работало 2,5-3 тысяч перевозчиков.После вступления закона в силу на сегменте заказных перевозок осталось около 450-550 компаний, официально уведомивших о своей деятельности. Еще 480 осуществляют регулярные перевозки. Остальные работают «в тени», в том числе, перебивая рынок для добросовестных предпринимателей. С 1 июля все окажутся в едином правовом поле.

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