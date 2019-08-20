Новосибирск стал лучшим подходах в стратегическом планировании

Новосибирск стал победителем в тематическом направлении «Человеческий капитал. Наука и образование» VI Международного Форума лучших муниципальных практик, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. Форум проходил с 15 по 17 августа в Челябинске и собрал более 250 делегатов из разных городов России и зарубежных стран – Южной Кореи, Румынии, Молдовы, Киргизии. Форум лучших муниципальных практик проводится с 2013 года. Организатором выступает Союз российских городов. С 2016 года Форум приобрел статус международного мероприятия.

Отмечается, что VI Международный Форум лучших муниципальных практик посвящен вопросам реализации национальных проектов.

На Форуме подведены итоги Конкурса лучших муниципальных практик, реализуемых в городах России. В нем участвовало более 100 проектов. Практика от Новосибирска «Формирование системы документов стратегического планирования как комплексного механизма повышения качества жизни горожан» стала победителем конкурса.

В мэрии Новосибирска напомнили, что впервые Стратегия развития города до 2030 года была представлена в апреле 2018 года в рамках форума «Городские технологии». В качестве стратегических направлений Стратегии-2030 были обозначены: «Особый статус Новосибирска», «Устойчивые связи город-село», «Новосибирск – научная столица», «Новосибирск – крупнейший транспортный и управленческий центр», «Новосибирск – город современной медицины», «Новосибирск – зеленый город возле чистой реки», «Новосибирск без пробок», «Комфортный и безопасный Новосибирск», «Спорт, культура и творчество – потребность каждого», «Город реального самоуправления».

Работа над документом продолжалась больше года. Стратегия соответствует всем требованиям федерального и регионального законодательства. Проект прошел публичные слушания, общественные обсуждения и был принят Советом депутатов города Новосибирска.

Фото: pixabay.com, автор- skorchanov