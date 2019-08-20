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Регион получит более миллиарда рублей на создание цифровой образовательной среды

Новосибирская область вошла в число победителей конкурсного отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета.
  • 20/08/2019, 12:12
Регион получит более миллиарда рублей на создание цифровой образовательной среды

Новосибирская область вошла в число победителей конкурсного отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках нацпроекта «Образование». Общий объем федерального финансирования составит более 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Субсидия по мероприятию «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» будет предоставлена в 2020-2022 годах. Планируется, что к концу 2022 года в Новосибирской области в 532 образовательных организациях (500 школ и 32 колледжа) будет обновлена материально-техническая база и внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.

Отмечается, что целевая модель цифровой образовательной среды предусматривает оснащение образовательных организаций современным компьютерным оборудованием (ноутбуки, многофункциональные устройства, презентационное оборудование), а также внедрение единой федеральной цифровой образовательной платформы, включающей в себя информационные системы учебно-административного процесса (электронные дневники, журналы, системы финансово-хозяйственной деятельности) и системы образовательного контента (единый маркетплейс образовательных ресурсов с индивидуальными траекториями обучения).

— Важная задача состоит в синхронизации внедрения цифровой образовательной среды с федеральным проектом по развитию информационной инфраструктуры и обеспечению школ высокоскоростным Интернетом. Так, в 2019-2021 годах дополнительно 416 школ нашей области будут подключены к сети Интернет на скорости не менее 100 Мб/c для образовательных организаций, расположенных в городах. Не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, — отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Фото: pixabay.com, автор- kar0329

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