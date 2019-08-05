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Новосибирск тестирует технологии с природными рассолами для борьбы с пылью

В ночь со 2 на 3 августа в регионе проводились испытания технологии обеспыливания дорог.
  • 05/08/2019, 17:04
Новосибирск тестирует технологии с природными рассолами для борьбы с пылью

— В этом году мы нашли альтернативу песко-соляной смеси: будем использовать песок из отсевов дробления горных пород и реагенты. В июне новосибирские улицы обработали специальным шампунем. Сейчас мы испытываем технологию по обеспыливанию дорог, с использованием препаратов для связывания пыли на дорогах, — рассказал начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Юрий Сердюк.

Эксперимент проходил на пяти участках: ул. Бийской (от ул. Танкистов до ул. Титова), ул. Связистов (от ул. Забалуева до ул. Титова), ул. Оборонной (от ул. Связистов до ул. Пермской), ул. Пермской (от ул. Степной до ул. Титова) и ул. Титова (от ул. Пермской до ул. Троллейной). На одном из участков проезжую часть обрабатывали обычной водой, остальные — разными видами природных рассолов, в состав которых входит хлорид натрия, кальций и магний. Подача солей проводилась в различных пропорциях, так как у каждого вида — свое свойство вязкости, уточняет пресс-центр мэрии.

По словам руководителя Ассоциации зимнего содержания дорог Анны Климентовой, результат обеспыливания будет ощутим в течение нескольких дней, а то и недель:

— Наша задача — в ходе испытаний выбрать наиболее эффективный состав для обеспыливания, отследить, как долго он действует, определить нормы расхода и отточить технологию его нанесения.

Тестовая обработка улиц Новосибирска от пыли — это совместный проект администрации города и Ассоциации зимнего содержания дорог. Эксперимент продлится несколько недель. В рамках испытаний будут отобраны пробы воздуха, воды и почв, на основании которых специалисты в дальнейшем сделают вывод о результатах обеспыливания. Проблема обеспыливания становится особенно актуальной весной, когда температура еще не позволяет мыть дороги из-за заморозков.

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