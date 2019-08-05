Недоимка сокращается

— В первом полугодии 2019 года недоимка в консолидированный бюджет области снизилась на 1,2% — до 5,1 млрд руб. При этом в областном бюджете она выросла на 2,6 % (до 4,1 млрд), в бюджете города Новосибирска на 2,7% (до 3,1 млрд руб), — сообщил на заседании правительства области замминистра финансов Константин Дуплякин.

По данным минфина, 2,5 млрд приходится на задолженность юрлиц. Она выросла в результате несвоевременной уплаты налога на прибыль и УСН. С такими проблемами столкнулись предприятия строительной отрасли, обрабатывающих производств, энергетики, а также осуществляющие операции с недвижимым имуществом.

—Недоимка по налоговым платежам физлиц снизилась. По имущественным налогам на 23 % или 504 млн руб. Тем не менее недоимка физлиц составляет 33% от недоимки консолидированного бюджета, — констатировал Дуплякин.

Он призвал коллег из отраслевых министерств ужесточить контроль над соблюдением налоговой дисциплины сотрудниками министерств и организаций подведомственной бюджетной сферы. В частности, чиновник отметил, что нельзя допускать стимулирующие выплаты при наличии задолженности по платежам в бюджет.

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