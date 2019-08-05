Область живет на свои

— За 6 месяцев в доходную часть облбюджета поступили 70,8 млрд — 100,1% от запланированных поступлений первого полугодия. Бюджет по доходам исполнен на 45%. Собственные доходы составили 59,6 млрд (+7,3%), — сообщил на заседании правительства области замминистра финансов Константин Дуплякин.

Он констатировал, что фактический темп роста по основным доходам, кроме УСН, превышает плановые темпы. В частности, темп роста налога на прибыль организаций составил 108,8% (план — 105,6%), и эта динамика была ожидаема.

— В первом полугодии 2019 года поступают платежи по налогу, исходя из сформировавшейся налоговой базы 2018 года, а также годовые перерасчеты по декларациям за прошлый год. Темп роста прибыли прибыльных организаций составил 108,8% (до 21,5 млрд), — говорит Дуплякин. — Кроме того, на 40% (до 655 млн рублей) уменьшили суммы возвратов на расчетные счета налогоплательщиков и зачеты излишне уплаченных налогов организаций в уплату других налогов.

В отраслевой структуре рост налога на прибыль наблюдался в отрасли добычи полезных ископаемых (135,8%), финансовой и страховой деятельности (103,2%), оптовой и розничной торговле (116%), транспортировке и хранении (117,3%). Снижение показали компании обрабатывающих производств (93,5%).

Темп роста по НДФЛ (без вычетов физлицам) составил 108,1%. Это обусловлено увеличением фонда оплаты труда и ростом числа занятых в экономике региона. При этом возврат по НДФЛ по имущественным и социальным вычетам снизился на 9,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Темп роста акцизов составил 111,9%. Причины остались те же. По алкоголю (107,9%) — повышение норматива зачисления акцизов на крупный алкоголь в бюджеты регионов. По нефтепродуктам (118,8%) — рост ставок на бензин и дизтопливо, а также повышение норматива зачисления акциза в региональные бюджеты.

По налогу на имущество в бюджет области поступили 6,1 млрд (102,5%), по УСН — 6,2 млрд (119%), в местные бюджеты — 764 млн рублей.

По расходам бюджет исполнен на 41,3% — 68,5 млрд рублей.

— Сложившаяся в отчетном периоде положительная динамика поступления доходов в областной бюджет и остатки, сформированные на 1 января за счет поступлений прошлого года, а также временно свободные средства бюджетных и автономных учреждений обеспечили возможность временного погашения обязательств перед кредитными организациями в сумме 9,1 млрд рублей в целях минимизации расходов на обслуживание долга, — сообщил Дуплякин. — В течение первого полугодия банковские кредиты не привлекались, и выплата процентов кредитным организациям была сокращена до минимума. Без задержек обслуживания расходов бюджета. Обеспечение ликвидности в случае возникновения кассовых разрывов осуществлялось за счет краткосрочного казначейского кредитования и использования временных средств учреждений, что позволило сэкономить 69 млн рублей.

На 1 июля в кредитном портфеле области были только бюджетные займы (18,3 млрд) и долговые бумаги (16,7 млрд).

Проект исполнения областного бюджета за первое полугодие 2019 года направлен на рассмотрение регионального парламента и Контрольно-счетной палаты региона.

Фото автора