Новосибирск в ожидании потепления

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 27 января на территории города Новосибирска ожидается повышение температуры воздуха до -3..-5°С, снегопад, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

26 января: температура ночью -34..-36°С, местами до -41°С, днем -25..-27°С, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Преимущественно без осадков, местами изморозь. На дорогах гололедица.

27 января: температура ночью -29..-31°С с повышением к утру до -18..-20°С, днем -3..-5°С, ветер юго-восточный с переходом в юго-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Осадки в виде снега.

28 января: температура ночью -7..-9°С, днем -5..-7°С, ветер юго-западный 5-10 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. Ночью местами умеренный снег.

В мэрии напомнили, что в связи с потеплением возможен сход образовавшихся на крышах (кровлях) зданий, сооружений и многоквартирных домов снежных масс или ледяных образований.

— Руководители управляющих организаций по эксплуатации жилого фонда должны обратить особое внимание на состояние крыш, срочно принять меры по очистке их от снега и льдообразований. Кроме того, места возможного схода снега и наледи с кровель, козырьков, балконов и других конструкций сотрудники УК должны огородить предупреждающими знаками – сигнальными лентами, — говорится в сообщении.

Отмечается, что жителям многоквартирных домов также необходимо устранить снег и сосульки со своих балконов и карнизов.