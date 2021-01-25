Банк «Левобережный» выдал бизнесу первые кредиты под 7% годовых

Кредиты предоставляются в рамках госпрограммы льготного кредитования, утвержденной постановлением правительства РФ от 30.12.2018 №1764. С января ставка составляет 7% годовых (ставка ЦБ РФ + 2,75%). Ранее льготные кредиты выдавались под 8,5% годовых.

Принять участие в госпрограмме могут субъекты МСП (по 209-ФЗ), которые осуществляют деятельность в приоритетных отраслях и являются налоговыми резидентами РФ. Кредиты можно оформить на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели и рефинансирование в соответствии с условиями программы.

Напомним, программа льготного кредитования МСБ разработана Минэкономразвития РФ и «Корпорацией МСП». Она реализуется с 2019 по 2024 годы. В 2020 году уполномоченные банки выдали по ней более 900 млрд рублей. Планируемый объем финансирования на текущий год составляет 700 млрд рублей.

Узнать о программе можно на сайте Банка «Левобережный» (ПАО) и по телефону 8-800-3333-555.