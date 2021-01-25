В «ВДТ Строй» объяснили остановку аквапарка в Новосибирске

— Понимая большую значимость аквапарка для жителей Новосибирска, области и близлежащих регионов, а также ответственность за безопасность и здоровье посетителей, ООО «ВДТ Строй» вынуждено предпринять меры по временной приостановке работы аквапарка, начиная с 25 января, — говорится в письме, поступившем в редакцию, за подписью заместителя конкурсного управляющего ООО «ВДТ Строй» Сергея Репникова. — Это необходимо для проведения оценки конструктивной безопасности здания, проверки инженерных систем и прочего оборудования, функционирования систем контроля и безопасности.

В группе Новосибирского аквапарка «ВКонтакте» сообщение о приостановке работы появилось сегодня утром. В посте говорилось, что комплекс «Аквамир» был заблокирован неизвестными. Посты посетителей, купивших билеты и не понимающих, что сними делать, пока остаются без ответа.

По словам Сергея Репникова, в ходе проведения процедуры банкротства конкурсным управляющим (Дмитрий Воронин) было установлено, что аквапарк в Новосибирске сдавался в аренду компании ООО «Глобал» по заниженной стоимости. При этом «в отношении ООО «Глобал» прослеживается тесная связь с ГК «Кварсис», и, в частности, с ее бенефициаром — Петром Овчинниковым». Репников заявляет, что конкурсным управляющим были предприняты мероприятия по расторжению и оспариванию договоров аренды с «Глобал» и иными арендаторами, а также передаче объекта в управление компании ООО «Белая сфера Констракшн». Эту компанию, по его словам, утвердила госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» по более выгодным для конкурсной массы условиям. Напомним, госкорпорация является ключевым залоговым кредитором компаний группы «Кварсис», в актив которых входит новосибирский аквапарк. По ее поручению аквапарк сейчас продается с торгов через Российский аукционный дом.

Представитель «ВДТ Строй» обещает, что компанией, а также новым арендатором — «Белая Сфера Констракшн» — будут приняты все необходимые меры для скорейшего восстановления работы аквапарка.

ГК «Кварсис» создана в Новосибирской области в 1994 году. Глава группы — Петр Овчинников. Новосибирский «Аквамир» входит в топ-5 самых больших крытых аквапарков Европы. Введен в эксплуатацию в октябре 2016 года. Его общая площадь почти 35 тысяч кв. м. Здание включает в себя аквапарк, фуд-корт, помещения под SPA-услуги (площадью почти 1,7 тысячи кв. м введены в эксплуатацию в сентябре 2020 года) и т.д. С августа 2019 года нежилые помещения и движимое имущество аквапарка находятся в аренде у ООО «Глобал». Часть имущественного комплекса аквапарка и движимое имущество переданы в аренду ООО «Платежный агент НСК». Эта компания занимается контролем пропускного режима, аккумулирует средства за пользование услугами аквапарка, SPA-услуг и зоны фуд-корта. Она курирует перечисление денежных средств за пользование услугами эксплуататорам указанных зон. Кроме того, ООО «ВДТ Строй» имеет в собственности два зарегистрированных товарных знака.

На сайтах раскрытия информации есть две компании с одинаковым названием — ООО «Белая Сфера Констракшн», обе из Москвы. Первая работает на рынке с 2011 года в сфере «строительство жилых и нежилых зданий». Гендиректор и учредитель — Дмитрий Ивлев (с декабря 2020 года). Ивлев также является руководителем и учредителем ООО «Далекс», работающей в сфере оптовой торговли. Вторая зарегистрирована в сентябре 2020 года. Ее директором является Елена Сафронова, собственником Никита Кириллович Михайлов. Основной вид деятельности — «строительство жилых и нежилых зданий». Кирилл Михайлов является собственником ООО «Сочинский дельфинарий» и ООО «Акватория» (управляет новосибирским дельфинарием).