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Новосибирск в середине рейтинга экологического благополучия

Среди милионников город занимает 11 место.
  • 09/08/2019, 10:19
Новосибирск в середине рейтинга экологического благополучия

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают уровень экологического благополучия, и составили рейтинг, в который вошли 200 крупных городов России. В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек.

Новосибирск в рейтинге оказался на 122 месте. Жители города оценили уровень экологического благополучия своей среды обитания на 6,3 балла, сообщили аналитики компании. Среди милионников по качеству экологической обстановки город занял 11 место. Интересно, что еще одни населенный пункт Новосибирской области — Бердск —занял в рейтинге 33 место. Это самая высокая позиция среди сибирских городов. Жители присвоили ему 7,5 балла.

На 68 месте алтайский Бийск (6,9 балла), на 102 томский Северск (6,6 балла), на 104 —Барнаул (6,6), на 108 — Иркутск (6,5), на 111 — Томск (6,5).

Третье с конца место в общероссийском рейтинге занимает Белово (Кемеровская область) с 3,4 балла. Четыре из десяти городов-аутсайдеров представляют Кемеровскую область. При этом в самом Кемерово жители оценивают экологию выше — на 5,7 балла, констатируют эксперты Domofond.ru.

На 200-ом месте в рейтинге, то есть городом с наихудшей экологической обстановкой в РФ, по версии портал,а стал Норильск — жители присвоили ему 1,9 балла.

В среднем россияне оценили экологию в своих городах на 6,6 балла. Самые высокие оценки получили курортные города: Геленджик (8,8 балла), Ейск (8,7 балла), Сочи и Ессентуки (по 8,6 балла).

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