Сети в Кольцово подключат к «цифре»

В рабочем поселке Кольцово прошло совещание по вопросу цифровизации электро- и теплосетей. Главной темой обсуждения стал вопрос внедрения программно-технического комплекса «Фрагмент цифровой электрической сети» в наукограде

Первый пилотный проект по цифровизации электросетей в Новосибирской области реализован в поселке Приобском Новосибирского района. Потребителей оснастили приборами интеллектуального учета электрической энергии и связали в единую сеть. Она позволяет контролировать работоспособность каждого прибора, а также локально управлять потреблением и распределением электроэнергии, сообщает минЖКХ региона Кроме того, в проекте реализован ряд функций, связанных с общим контролем электросетевого оборудования, вплоть до несанкционированного доступа на объекты электросетевого производства. Проект реализовало головное предприятие Кластера «Цифровая энергетика» – АО «Радио и Микроэлектроника». В дальнейшем на сети будет установлено новое коммутационное оборудование, которое позволит в условиях возникновения аварийных ситуаций ликвидировать их в разы быстрее.

Подобный пилотный проект планируется реализовать и на территории р.п. Кольцово. При этом цифровизация коснется не только электро-, но и теплосетей. На совещании было предложено внедрить в наукоград системы диспетчерского управления в первую очередь, электрических, а после тепловых сетей с потребителями, оснащенными средствами коммерческого учета и регулируемым теплопотреблением.

Руководитель по развитию корпоративного бизнеса Новосибирского регионального отделения Сибирского филиала ПАО «МегаФон» Иван Бувальцев также представил пилотный проект «Умное освещение-мультисервисная платформа интегратора». Суть проекта заключается в том, чтобы организовать всё освещение наукограда в единую сеть, которая будет обладать рядом преимуществ. Например, в «умные столбы» возможно будет встроить камеры, Wi-Fi, датчики для регуляции освещения в разное время суток и т.д.

Фото с сайта минЖКХ